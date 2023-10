¿Qué tanto daño hace comer pan de muerto?

¿Te ‘mueres’ de ganas de echarte un pan de muerto? Este alimento, que se acostumbra a utilizar para decorar las ofrendas del Día de Muertos, cuenta con su propio multiverso de variaciones; sin embargo, su consumo en exceso puede dañar al organismo.

Cada año los estados de la República Mexicana rinden un homenaje a sus seres queridos fallecidos con el Día de los Muertos, una festividad que se caracteriza por sus colores, sabores y altares dedicados a recordar a quienes ya no están.

Una de las estrellas de esta festividad es el pan de muerto, un tipo de alimento que se presenta de manera distinta en cada estado de México. El más popular y reconocido es aquel que se elabora con harina de trigo, azúcar y que lleva una forma redonda con una decoración que simula unos huesos en la parte de arriba.

El pan de muerto es un alimento con diferentes variaciones. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuántos tipos de pan de muerto hay en México?

“El pan de muerto se utiliza en México de dos maneras principales, la primera es en la ofrenda de cada familia... y la otra es la principal para el consumo”, explicó en conversación con UNAM Global el chef Carlos Ramírez Roure.

En cada estado existe una forma de comer el pan de muerto, el chef Ramírez Roure asegura que, debido a que este alimento se usa como homenaje en algunas ofrendas, los tipos varían dependiendo de la persona que falleció.

Aunque en realidad no hay un número oficial de cuantas variaciones hay de pan de muerto en México, estos son algunos de los tipos más populares dependiendo del estado:

Sinaloa: Pan de muerto con ceniza de totomoxtle

Hidalgo: Peluca, pan de muerto en forma de pambazo

Aguascalientes: Pan de muerto tradicional

Mixquic en CDMX: Despeinadas, pan de muerto redondo de color rosado

Puebla: Golletes, pan de muerto en forma de rosca dura

Guanajuato: Fantasmas, pan de muerto con glaseado

Tlaxcala: Carretón, pan de muerto salado

Veracruz: Pan de juguete, alimento con formas de personas o animales

Oaxaca: Pan de yema, representa la cara del difunto

Michoacán: Pan de ofrenda, tiene diferentes siluetas

Mapa con algunos de los tipos de pan de muerto en México. (Foto: Facebook / @GobiernoCDMX)

¿Por qué el pan de muerto no es sano?

A pesar de su delicioso sabor y la representación que conlleva, el pan de muerto es un alimento que puede dañar al organismo si se consume en exceso por formar parte del vasto mundo del pancito dulce.

En el caso del pan de muerto tradicional con azúcar, de acuerdo con el Instituto Mexicano Del Seguro Social, una pieza de 100 gramos aporta alrededor de 417 kilocalorías.

Te contamos cuáles son algunos de los efectos secundarios que surgen de comer excesivamente pan de muerto.

Exceso de azúcar

Uno de los principales componentes del pan de muerto es el azúcar, un ingrediente que se utiliza para mejorar el sabor.

A pesar de ello, el azúcar es un elemento que se asocia con diversas complicaciones de salud. Estas son algunas, de acuerdo con el sitio especializado de Healthline: aumento de peso, riesgo de problemas cardiovasculares, eleva la probabilidad de padecer diabetes.

El pan de muerto es un alimento cuyo ingrediente principal es el azúcar. (Especial)

Además de estos efectos, en conversación con El Financiero, la especialista Dania Karenina Gil Orozco aseguró que el exceso de azúcar en el pan dulce promueve mayores niveles de hambre que a su vez contribuye a las afectaciones provocadas por el alimento:

“Generalmente (la necesidad de consumir pan) es porque hay un desequilibrio en los niveles de glucosa en el organismo que nos hacen volver a querer comer pan”.

Poca fibra

La fibra es un compuesto vegetal que se encuentra en diferentes alimentos que ayuda al proceso de digestión en el cuerpo.

Al estar elaborado de harinas refinadas, la mayoría de los tipos de pan dulce no contienen grandes cantidades de fibra. El portal de Eat this, not that asegura que este tipo de alimentos se asocian con un aumento de peso y agrega lo siguiente:

“Llevar una dieta rica en fibra también puede ayudar a combatir el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y cáncer”.

El pan de muerto se suele consumir durante la temporada de Día de Muertos. (Foto: Shutterstock)

Exceso de grasas saturadas

La nutrióloga Dania Karenina Gil Orozco comenta que el pan dulce se caracteriza por el exceso de grasas saturadas, aquellas que se han asociado con diferentes problemas para la salud.

Según Medline Plus, una plataforma especializada en temas de salud, el consumo excesivo de grasas saturadas provoca un aumento en los niveles de colesterol, problemas arteriales, enfermedades cardíacas, entre otros.

El pan de muerto se suele acompañar con chocolate. (Foto: Shutterstock).

Inflamación

El consumo habitual de cualquier tipo de pan dulce se asocia con una inflamación en el cuerpo por sus ingredientes.

“De entrada (dejar de comer pan dulce) puede que empiece una desinflamación a nivel organismo... a nivel abdominal, ya no hay una distensión en esta parte del cuerpo”, aseguró Dania Karenina en conversación con El Financiero.

¿Existe un pan de muerto saludable?

“Realmente yo no creo que haya el mejor pan dulce saludable, o sea, no existe esa opción, porque todos o tienen grasas trans o mucho colesterol... más el azúcar y cero fibra”, aseguró Gil Orozco en relación con alguna versión de estos alimentos que pueda ser menos dañina.

En el caso del pan de muerto, tampoco existe una versión del todo saludable para el cuerpo. Esto se debe a que algunas de sus versiones o contienen azúcar espolvoreada encima, algún glaseado o incluso un tipo de relleno.

El pan de muerto se debería de consumir con moderación. (Shutterstock)

Lo más recomendable es tratar de consumir pan de dulce de manera moderada y no diario para evitar sus efectos secundarios. Un consejo de Dania Karenina Gil Orozco es optar por otro tipo de alimentos cuando se tiene antojo de algo dulce:

“A lo mejor que digan ‘tengo ganas de algo dulce’, unas obleas típicas que tienen la pepita y la miel. Eso podría ser”.