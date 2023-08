¿Cuál es el mejor y el peor pan para la salud? Esto dice una especialista

“No quiero terapia, quiero pan dulce”, es uno de los memes que circulan alrededor de este popular tipo de alimento mexicano que, dependiendo de la versión, puede perjudicar a la salud si se consume en exceso.

En tierras mexicanas el pan dulce se come en todo tipo de ocasiones, especialmente cuando hay un día nublado, llueve, hace frío o simplemente para desayunarlo acompañado de un cafecito. La popularidad de esta comida es tan grande que hay canciones que llevan su nombre como la de Carla Morrison.

Una de las características de este tipo de pan es que pertenece a un amplio multiverso de dulces sabores, de los cuales algunos pueden ser ligeramente mejor que otros para la salud del organismo.

El pan dulce es un alimento difícil de dejar por sus ingredientes. (Foto: Especial)

¿Por qué el pan dulce no es saludable?

A diferencia de otros alimentos como el bolillo o la telera, el pan dulce en México es el resultado de masa de trigo que se combina con azúcar e ingredientes como chocolate, vainilla, glaseado, entre otros.

En conversación con El Financiero, la especialista Dania Karenina Gil Orozco explicó que, a pesar del delicioso sabor del pan dulce, no es un alimento que se recomiende consumir en exceso por los efectos de su valor nutricional.

El pan dulce es rico en azúcares y grasas. (Foto: Shutterstock)

“El pan dulce es un alimento rico en grasas, carbohidratos y con poca fibra. Cuando comemos uno, por ejemplo, a las 11 de la mañana, solito, por la falta de fibra, va a promover una elevación rápida de glucosa en la sangre”, comentó la nutrióloga.

Este pico de azúcar en la sangre genera que el cuerpo no se sienta satisfecho y continúe consumiendo pan dulce que también contiene grasas trans. El consumo en exceso de este elemento se asocia con riesgo de padecer diabetes y problemas cardiovasculares.

¿Cuál es el pan dulce más saludable?

“Realmente yo no creo que haya el mejor pan dulce saludable, o sea, no existe esa opción, porque todos o tienen grasas trans o mucho colesterol... más el azúcar y cero fibra”, agregó Dania Karenina en relación con la versión más saludable.

La especialista puntualizó que, en caso de consumir este tipo de alimentos, lo más saludable es optar por un pan integral o hasta un pedazo de bolillo sin migajón.

En México se acostumbra a comer pan dulce con café o chocolate. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

En caso de consumir pan dulce, estas son algunas recomendaciones para determinar uno con menos afectaciones para la salud:

Elegir alguno que contenga la menor cantidad de calorías

De acuerdo con El Poder del Consumidor , se recomienda consumir las versiones caseras del pan dulce para evitar algunos ingredientes dañinos que hay en los comerciales.

, se recomienda consumir las versiones caseras del pan dulce para evitar algunos ingredientes dañinos que hay en los comerciales. Evitar el pan dulce hecho con harinas refinadas, ya que la Escuela de Medicina de Harvard asegura que las versiones integrales contienen una mayor cantidad de fibra.

La fibra es un tipo de componente que se encuentra en algunas plantas y alimentos que ayudan a la digestión. Estos son algunas versiones de pan dulce que, de acuerdo al sitio de My fitness pal, no exceden las 200 calorías por pieza:

Pan tallado: 195 calorías por 50 gramos

Cuernito: 172 calorías por pieza

Cocol: 149 calorías por pieza

¿Cuál es el peor tipo de pan dulce?

Lo malo del pan dulce es que su vasto multiverso está compuesto de variaciones que, en su mayoría, son dañinas para el cuerpo por sus altas cantidades en azúcar.

Según Healthline, el consumo excesivo de azúcar puede provocar un aumento de peso, problemas del corazón, riesgo de tener diabetes y hasta la posibilidad de padecer algún tipo de cáncer.

“Un pan que está super mal, pero es super rico son las orejas. Todos estos panes de pasta tienen muchísima grasa y azúcar... esa combinación es lo peor”, puntualizó Gil Orozco. Debido a que la mayoría de estos alimentos se componen de estos ingredientes, su consumo en exceso o habitual puede ser perjudicial.

Sin embargo, existe un tipo de pan dulce que podría coronarse como uno de los peores por su tipo de elaboración: las donas.

Comer donas en exceso puede perjudicar la salud. (Foto: Shutterstock)

A diferencia de otros panes como la concha de vainilla, el beso y polvorón, la dona se fríe en aceite antes de que se le añada su icónico glaseado de chocolate u otro sabor. Esto afecta su valor nutricional y resulta en que aumenten sus efectos secundarios.

Incluso las donas se encuentran en un listado de alimentos que pueden provocar cáncer del sitio especializado Eat this, not that, en el puesto número 43 de 100. Algunos de los efectos secundarios del consumo excesivo de este pan dulce son:

Aparte de la dona, estos son algunos tipos de pan dulce que exceden las 200 calorías por pieza, de acuerdo con información de My fitness pal:

Concha de vainilla (277 calorías)

Concha de chocolate (290 calorías)

Oreja (223 calorías)

Polvorón (291 calorías)

Beso (283 calorías)

Evitar comer pan dulce puede beneficiar a la salud. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo dejar de comer pan dulce?

En entrevista con El Financiero, Dania Karenina Gil Orozco dio una serie de recomendaciones que podrían ayudar a algunas personas que se consideran ‘adictos’ al pan dulce a dejarlo para conseguir una alimentación más saludable.

Estas son algunas de las sugerencias de la especialista: