¿Cuánto pan se debe comer al día? Esto dice la ciencia

¿A qué hora sales por el pan? Es importante tomar en cuenta que la salud del cuerpo humano tiene una relación directo con lo que comemos y las cantidades.

El pan es uno de los elementos gastronómicos más consumidos a lo largo del mundo. En México se caracteriza por sus deliciosas versiones que incursionan con el mundo de los sabores dulces: conchas, bizcochos, pastelillos, entre otros.

A pesar de ello el pan puede ser un elemento, que si no se consume en cantidades adecuadas, podría presentar complicaciones a la salud.

¿Cuánto pan se puede comer a la semana?

Es importante resaltar que, independientemente de las cantidades, se debe de optar por consumir pan integral. Esto se debe a que su proceso de elaboración permite que el cuerpo humano reciba más beneficios que su versión blanca.

El pan es una fuente importante de carbohidratos, aquellas moléculas que el cuerpo descompone en glucosa para utilizar en su cotidianidad.

pan Existen diferencias en la composición del pan integral y blanco. (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) explica las cantidades que se deberían de consumir al día ciertos grupos de personas:

Mujeres entre los 19 a 30 años: mil 800 a 2 mil 400 calorías.

Mujeres entre los 31 a 59 años: mil 600 a 2 mil 200 calorías.

Hombres entre los 19 a 30 años: 2 mil 400 a tres mil calorías.

Hombres entre los 31 a 59 años: 2 mil 200 a tres mil calorías.

El sexo, peso y condición física determina cuantas calorías se requieren consumir. Sin embargo, en promedio una dieta saludable oscila en el consumo de alrededor 2 mil calorías.

Tomando en cuenta aquel espectro, el sitio especializado de Web MD asegura que las personas que se encuentran en una dieta de 2 mil calorías por día requieren de 170 gramos de pan integral, algo que se puede traducir a seis piezas.

El sitio hace hincapié en que se trata al pan que forma parte del grupo de granos, es decir el que cuenta con mayores beneficios de ingredientes como el trigo.

A pesar de ello, es importante estar al pendiente del valor nutricional de cada pan que se vaya a consumir para asegurar que sea el consumo correcto. Esto no contempla el tipo dulce, ya que contienen más elementos a tomar en cuanto a su contenido.

¿Qué pasa si se come mucho pan?

Es importante tener en cuenta los efectos negativos que la ingesta excesiva de pan podría provocar en el cuerpo para tratar de evitarlo.

De acuerdo con el sitio especializado de Eat this not that, el pan es uno de los primeros elementos que se cortan de la dieta de una persona cuando se busca alejarse un poco de los carbohidratos. También expone una serie de elementos que pueden producir el consumo excesivo del alimento: