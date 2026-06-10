¿Entrada libre o con boleto? Esto sabemos sobre el acceso al FIFA Fan Fest del Mundial en el Zócalo

Hasta el momento, el gobierno de la CDMX no ha anunciado cómo será el acceso al FIFA Fan Fest del Zócalo o si se cancelará su apertura. [Fotografía. Cuartoscuro]

A menos de 24 horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Mundial 2026, persiste la incertidumbre entre los aficionados que planeaban asistir al FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX, debido a la falta de una confirmación definitiva por parte de las autoridades sobre su apertura.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la realización del Fan Fest en el Zócalo no estaba completamente garantizada debido a la presencia de los maestros de la CNTE en el Centro Histórico. Incluso, invitó a la población a considerar alguna de las 18 sedes alternas habilitadas en la CDMX para la transmisión de los partidos del Mundial.

A la incertidumbre se sumó un reporte publicado por el diario Reforma, según el cual personas identificadas como integrantes de la Secretaría de Gobierno de la CDMX informaron a visitantes que, en caso de abrirse el Fan Fest, el acceso sería únicamente con boleto y que los registros ya se encontraban agotados.

Sin embargo, hasta el momento, ni las autoridades capitalinas ni la FIFA han emitido un comunicado oficial que confirme esa modificación.

FIFA Fant Fest [Fotografía. Cuartoscuro]

¿El acceso al FIFA Fan Fest será gratuito?

La información oficial de la FIFA indica que el acceso al FIFA Fan Festival de la CDMX para el Mundial 2026 es gratuito y abierto al público en general.

De acuerdo con la guía oficial del organismo, los asistentes pueden ingresar en cualquier momento durante el horario de apertura, siempre y cuando el recinto no haya alcanzado su capacidad máxima.

Asimismo, la FIFA no establece la necesidad de realizar un registro previo ni de adquirir boletos para acceder al evento.

Hasta el momento, el organismo no ha informado sobre cambios de última hora en la organización o en los requisitos de ingreso al FIFA Fan Fest del Zócalo.

¿Qué ha dicho el Gobierno de la CDMX sobre la apertura del Fan Fest en el Zócalo?

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también fue cuestionada sobre si el FIFA Fan Fest en el Zócalo abriría sus puertas para la inauguración del Mundial.

No obstante, evitó confirmar la realización del evento y señaló que posteriormente se daría a conocer una definición oficial sobre la operación del espacio.

Brugada aseguró que los medios de comunicación serían informados una vez que existiera una determinación definitiva y pidió mantenerse atentos a los canales oficiales del Gobierno capitalino.

“Les vamos a informar, ¿sí? Posteriormente, les daremos la definición y rápidamente les diremos qué vamos a hacer respecto al Fan Fest”, señaló la mandataria capitalina.

Mientras tanto, la administración local desplegó un operativo especial de seguridad para garantizar tanto el derecho a la libre manifestación como la movilidad de aficionados y visitantes relacionados con la inauguración de la Copa del Mundo.

Clara Brugada informó que el gobierno de la CDMX dará los pormenores de la apertura del FIFA Fan Fest en el Zócalo. [Fotografía. Cuartoscuro]

PAN asegura que la CDMX será el ‘hazme reír’ si no hay apertura del FIFA Fan Fest en el Zócalo

La falta de una definición oficial sobre la apertura del FIFA Fan Fest en el Zócalo también generó críticas por parte de la oposición.

La dirigencia del PAN en la Ciudad de México advirtió que la capital del país podría convertirse en el “hazme reír” del mundo si el principal evento para aficionados del Mundial no logra realizarse en la Plaza de la Constitución debido a las movilizaciones de la CNTE.

Federico Döring, vocero del PAN capitalino, afirmó que sería la primera ocasión en que un país anfitrión de la Copa del Mundo no pudiera desarrollar el Fan Fest en el espacio más emblemático de su ciudad sede. Además, calificó la situación como una “vergüenza” para el turismo nacional e internacional y responsabilizó a las autoridades federales y capitalinas por no resolver el conflicto con el magisterio.

A las críticas se sumaron otros dirigentes panistas, quienes señalaron que, aunque existen 18 sedes alternas para seguir los partidos de manera gratuita, el Zócalo estaba llamado a convertirse en el principal punto de reunión para miles de aficionados durante la inauguración del Mundial 2026.

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial en la CDMX?

Ante cualquier eventualidad en el Zócalo, Claudia Sheinbaum recordó que el Gobierno de la Ciudad de México habilitó 18 Festivales Futboleros distribuidos en distintas alcaldías.

Ocho de estas sedes transmitirán los 104 partidos del Mundial, incluidos todos los encuentros de la Selección Mexicana:

Parque La Bombilla.

Utopía Meyehualco.

Deportivo Hermanos Galeana.

Campo Revolución.

Unidad Independencia.

Parque de la Consolación.

Deportivo Vivanco.

Deportivo Xochimilco.

En otras 10 sedes se transmitirán los partidos de la Selección Mexicana, el encuentro inaugural, los partidos de eliminación directa, las semifinales y la final del torneo, además de otros encuentros destacados de la Copa del Mundo:

Parque Tezozómoc.

Plaza Garibaldi.

Central de Abasto.

Bosque de Tláhuac.

Utopía Eduardo Molina.

Deportivo Plutarco Elías Calles.

Deportivo Francisco I. Madero.

Deportivo Carmen Serdán.

Deportivo Sánchez Taboada.

Deportivo Ceylán.

Además de las transmisiones, estos espacios contarán con actividades culturales, conciertos gratuitos y oferta gastronómica para los aficionados.