¿Para qué sirve el jugo de nopal?

Acompañando los tacos, asados, con un poco de cebolla y jitomate o en ensalada, los nopales forman parte de la gastronomía mexicana, brindando una gran cantidad de nutrientes a la dieta desde tiempos ancestrales.

Al ser parte del zumo verde o el de piña, este vegetal aporta fibra, antioxidantes y minerales que pueden impactar positivamente a la salud pero, ¿tomar el jugo de nopal solo tiene alguna bondad adicional? Esto es lo que ha comprobado la ciencia.

¿Cuáles son los beneficios de tomar jugo de nopal?

Los nopales son un tipo de verdura con tallos planos o pencas en forma de paletas cubiertos de pequeños agrupamientos de pelos rígidos llamados gloquidios, conocidos coloquialmente como espinas, explica la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las pencas del nopal contienen una alta concentración de potasio, calcio y magnesio, además de fitoquímicos como quercetina y betaxantinas, componentes con potentes propiedades antioxidantes, de acuerdo con el portal Biodiversidad Mexicana de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Los nopales cuentan con una gran cantidad de nutrientes y propiedades benéficas para la salud. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

Medical News Today agrega que el nopal cuenta con proteína, fibra, así como vitamina A, C y K, las cuales impactan de manera positiva en el organismo.

¿El jugo del nopal puede ayudar con la diabetes?

Un estudio publicado en la revista académica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, en el cual se analizó a un pequeño grupo de personas, encontró que consumir nopal puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre e insulina después de la comida.

Heatlhline agrega que un estudio recomendó tomar nopal junto con otros medicamentos para la diabetes, ya que esto puede ayudar a regular el azúcar en sangre.

La fibra que contiene el nopal puede ser de utilidad para tratar la diabetes, debido a que ayuda a reducir y controlar los nieves de azúcar en la sangre. (Foto: Pixabay)

Medical News Today agrega que el alto contenido en fibra con el cual cuentan los nopales es beneficiosa, debido a que esta “puede reducir el azúcar en sangre, bajar los niveles de insulina y mejorar los niveles de lípidos”.

A pesar de ello, el portal especializado en salud WebMD, indica que se necesita más investigación para ver si este efecto continuaría con dosis repetidas: “La diabetes es una enfermedad muy grave. Nunca intentes tratarla por tu cuenta con suplementos”, agrega.

Jugo de nopal para tener un sistema inmune fuerte y prevenir enfermedades

El nopal cuenta con una gran cantidad de componentes con propiedades antioxidantes, estas son relevantes en la salud debido a que son capaces de combatir a los radicales libres que hay en el cuerpo, explica Healthline.

Estas son moléculas inestables que se pueden acumular, provocando daños en otras células y aumentan el riesgo de padecer enfermedades como cáncer, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer.

Medical News Today indica que el nopal también tiene propiedades antiinflamatorias, lo que es relevante, debido a que la inflamación crónica puede dañar las células.

Los antioxidantes con los que cuenta el nopal pueden ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. (Foto: Especial El Financiero).

El Instituto Nacional del Cáncer explica que esta afección también es la responsable de padecimientos como cáncer, cardiopatías, diabetes, asma, enfermedad de Alzheimer y afecciones autoinmunitarias.

“Otros hallazgos de la investigación sugieren que el nopal puede aliviar el dolor, estimular la actividad inmunológica y proteger el hígado”, agrega Medical News Today sobre los beneficios del nopal.

¿El jugo de nopal ayuda a bajar de peso?

El nopal es rico en fibra, la cual es necesaria para tener una buena digestión; aumenta el peso y el tamaño de las heces y las ablanda haciendo más fácil evacuar y previene el estreñimiento, de acuerdo con Mayo Clinic.

Además, un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que la fibra que contiene el nopal puede llegar a ser de utilidad para las personas que buscan perder peso.

Esto debido a que “promueve significativamente la excreción de grasa fecal en adultos sanos”, lo que reduce la grasa de la dieta disponible para la absorción; sin embargo, se necesitan muchos más estudios.

El nopal tiene una gran cantidad de fibra, la cual ayuda a una buena digestión y ayuda a que te sientas lleno más rápido y por más tiempo. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro /Juan Pablo Zamora)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural agrega que este es un buen vegetal para incluir en la alimentación cuando se busca perder tallas, debido a que es bajo en calorías pero rico en nutrientes.

La fibra también pude ayudar a perder peso, debido a que provoca una mayor sensación de saciedad, es decir, hace que te sientas lleno más rápido y durante más tiempo, de acuerdo con Mayo Clinic.

¡Adiós a la cruda! El jugo de nopal podría ayudar más que una ‘chela’

Si saliste de fiesta y tienes resaca, ¡no tomes más alcohol para aliviar la cruda!, ya que una de las opciones más nutritivas, naturales y sanas para tu cuerpo, puede ser tomar jugo de nopal.

El portal WebMD indica que un estudio encontró que tomar un suplemento de nopal 5 horas antes de beber en exceso redujo los síntomas de la resaca en un 50 por ciento, y redujo las posibilidades de sufrir malestar estomacal y sequedad de boca.

Tomar jugo de nopal previo a irte de fiesta, puede ayudarte a prevenir los síntomas de la resaca. (Foto: Pixabay)

A pesar de ello, se necesita más investigación para comprobar que el nopal puede ser de utilidad para tratar los síntomas de la cruda.

¿Tomar jugo de nopal es seguro?

Healthline indica que no hay una institución que regule el consumo del nopal por lo que se desconocen las contraindicaciones de ingerirlo; sin embargo, hay algunos efectos secundarios que se pueden presentar al comer el vegetal:

Dolor de cabeza

Náuseas

Hinchazón

Diarrea o aumento de las heces

“Si tienes diabetes, debes tener especial cuidado al consumir nopal o sus suplementos, ya que puede afectar tu nivel de azúcar en sangre”, agrega Healthline, quien también recomienda consultar a un médico si se están tomando medicamentos antes de beber zumo de nopal.

¡Haz tu propio jugo de nopal! Esta es la receta

Hacer jugo de nopal es muy sencillo y se requieren muy pocos ingredientes; lo único que necesitarás para preparar este nutritivo zumo es:

2 tazas de agua

1 pieza de nopal

1 taza de piña picada, solo si deseas agregarla.

Para hacerlo, solo debes clocar todos los ingredientes a la licuadora o procesador de alimentos y molerlo; una vez listo, puedes servirlo y beberlo. Si piensas que es demasiado espeso puedes agregar más agua antes de tomarlo.