Cae otro de la familia Guzmán: Hernán Ojeda, primo de Ovidio, se declara culpable por narcotráfico en EU

Hernán Geovani Ojeda Elenes, ‘El Inge’ de 48 años y residente de Culiacán, Sinaloa, se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo destinado a ese país, además de participar en otra conspiración relacionada con sustancias químicas utilizadas para producir una droga controlada.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Ojeda Elenes estuvo involucrado entre 2019 y 2024 en una organización de narcotráfico con operaciones en Sinaloa.

En ese periodo trabajó junto con su padre, Hernán Domingo Ojeda López, quien también figura como coacusado, y otras personas.

¿Cuánto fentanilo fabricó Hernán Ojeda?

Los documentos judiciales señalan que Ojeda Elenes fue responsable de producir y distribuir varias toneladas métricas de fentanilo durante los años que duró la conspiración.

La sustancia era elaborada en un laboratorio ubicado en México y posteriormente trasladada a Estados Unidos para su distribución y venta.

El caso fue investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

¿De dónde obtenía ‘El Inge’ los precursores para fabricar fentanilo?

El expediente establece que Ojeda Elenes adquiría grandes cantidades de precursores químicos mediante empresas de China.

Entre las sustancias mencionadas por las autoridades estadounidenses se encuentran la 4-piperidona y la N-fenilpiperidin-4-amina.

Los productos eran enviados desde China hasta el laboratorio instalado en México, donde fueron utilizados para la fabricación del fentanilo que después ingresaba a territorio estadounidense.

¿Qué condena enfrenta el primo de Ovidio Guzmán?

La declaración de culpabilidad fue aceptada por la jueza de Distrito Ana C. Reyes. El acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

La fecha de sentencia todavía no ha sido establecida. El tribunal determinará la condena después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la legislación.

Hernán Geovani Ojeda Elenes fue trasladado a Estados Unidos el 20 de enero de 2026, como parte de un grupo de 37 personas entregadas por el Gobierno de México a autoridades estadounidenses para enfrentar procesos judiciales en ese país.

El Departamento de Justicia informó que su Oficina de Asuntos Internacionales participó en el traslado de Ojeda Elenes y reconoció la colaboración del Gobierno mexicano para asegurar su presencia ante la justicia estadounidense.



