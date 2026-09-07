Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y hasta 25°C el martes 8 de septiembre

El clima en el Valle de México para este martes 8 de septiembre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se caracteriza por un cielo mayormente nublado.

Se esperan temperaturas mínimas de 10.3°C y máximas de 23.3°C en la Ciudad de México, con un ambiente fresco en toda la región.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex mañana martes?

En la Ciudad de México, las temperaturas variarán de una mínima de 10.3°C a una máxima de 23.3°C, con vientos ligeros de 5 km/h y un cielo nublado. Este ambiente fresco se mantendrá durante todo el día en la capital, la humedad será del 60%.

Las temperaturas más bajas se sentirán en Toluca, Estado de México, con una mínima de 5.3°C y una máxima de 17.7°C. En contraste, Ecatepec de Morelos alcanzará los 25.0°C, siendo la zona más cálida del Valle, y Naucalpan de Juárez tendrá una máxima de 23.0°C.

¿Habrá lluvias mañana en el Valle de México?

El pronóstico para el Valle de México indica un cielo mayormente nublado a lo largo del día. Aunque el SMN reporta sistemas atmosféricos que causarán lluvias en otras regiones del país, la probabilidad de precipitaciones importantes en la CDMX y Edomex este martes es baja.

El viento en la Ciudad de México soplará a unos 5 km/h, mientras que en Toluca será de 3 km/h. Estas condiciones de viento ligero, junto con el cielo nublado, crearán un ambiente fresco y estable en la región, sin alertas por fenómenos extremos.

¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Martes 8 de septiembre : Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Miércoles 9 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Jueves 10 de septiembre: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en el Valle de México es de estabilidad, con temperaturas máximas que rondarán los 23°C y mínimas cercanas a los 10°C. El cielo seguirá nublado, sin cambios significativos en las condiciones de viento, manteniendo un ambiente fresco.

¿Qué hacer ante el clima fresco en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas, especialmente en zonas como Toluca donde la mínima será de 5.3°C, se recomienda vestir en capas y abrigarse bien, sobre todo al salir temprano o por la noche. Es importante proteger a niños y adultos mayores de los cambios de temperatura.

Aunque la probabilidad de lluvia es baja, siempre es útil llevar un paraguas ligero. Mantenerse hidratado es fundamental. Se aconseja estar atento a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil para cualquier actualización del pronóstico.

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