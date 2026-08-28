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Pronóstico del clima en Toluca para el sábado 29 de agosto: Se prevé cielo nublado y lluvia

Toluca se prepara para un sábado con temperaturas frescas y alta probabilidad de precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Así estará el clima en Toluca este sábado 29 de agosto. (Graciela López Herrera)
Por Redacción

El municipio de Toluca, en el Estado de México, experimentará condiciones climáticas frescas y húmedas mañana, sábado 29 de agosto. Se pronostican cielos mayormente nublados.

Cielo nublado sobre Toluca, Estado de México, anticipando un día fresco y húmedo.

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¿Qué temperaturas se esperan en Toluca este sábado 29 de agosto?

La temperatura promedio para mañana en Toluca se ubicará en 13.2°C. Los habitantes deberán prepararse para un ambiente frío, especialmente al amanecer.

Se anticipa una temperatura mínima de 6.0°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.0°C. Estas variaciones marcan un día con ambiente fresco constante.

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¿Lloverá en Toluca mañana y cuál será la velocidad del viento?

La probabilidad de precipitación en la capital mexiquense es alta, llegando a un 90%. Se esperan lluvias a lo largo del día, afectando diversas actividades.

Además de las lluvias, la velocidad del viento será moderada, con ráfagas de 5.0 km/h. Estas condiciones atmosféricas contribuirán a la sensación de frescura en la región.

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¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca los próximos tres días?

El pronóstico extendido para el Valle de Toluca indica un fin de semana y el inicio de la siguiente semana con condiciones similares. Para el sábado 29 de agosto, la máxima será de 18°C y la mínima de 6°C, con cielo nublado y viento de 5 km/h.

El domingo 30 de agosto mantendrá una máxima de 18°C y una mínima de 5°C, con cielo nublado y viento de 6 km/h.

Finalmente, el lunes 31 de agosto registrará una máxima de 19°C y una mínima de 6°C, con cielo nublado y viento de 5 km/h.

La tendencia general para los próximos días en Toluca es de cielos nublados persistentes y temperaturas estables. La probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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¿Qué recomendaciones se deben tomar en Toluca ante estas condiciones?

Se recomienda a los residentes de Toluca vestir ropa abrigadora, especialmente por las mañanas y noches. Es crucial protegerse de las bajas temperaturas y la humedad ambiental.

Ante la alta probabilidad de precipitación, se sugiere llevar paraguas o impermeable al salir. Conducir con precaución en las vialidades de Toluca es fundamental por el pavimento mojado.

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Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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