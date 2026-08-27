Clima en Jalisco: Onda tropical 24 causará lluvias fuertes el viernes 28 de agosto

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este viernes 28 de agosto será de cielo nublado con temperaturas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco. Diversos sistemas atmosféricos influirán en el ambiente templado.

¿Qué temperatura se espera en la ZMG de Jalisco mañana?

Guadalajara tendrá mínima de 12.3°C y máxima de 28.3°C, con cielo nublado. Zapopan, 12.3°C de mínima y 28.7°C de máxima. Ambas ciudades de la ZMG disfrutarán de ambiente fresco.

En Tlaquepaque, mínima de 12.7°C y máxima de 28.0°C. Tonalá presentará los mismos valores: 12.7°C de mínima y 28.0°C de máxima. Todas las ciudades de la ZMG compartirán cielo nublado con vientos de 4 km/h.

¿Lloverá mañana viernes en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Canales de baja presión y la onda tropical número 32 generarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco. La Zona Metropolitana de Guadalajara experimentará chubascos y descargas eléctricas. Se recomienda precaución por estas condiciones.

El viento será suave, de 4 km/h, en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aunque no hay un porcentaje de probabilidad de lluvia, el pronóstico indica alta posibilidad de aguaceros. La nubosidad será constante a lo largo del viernes.

¿Cómo estará el clima en la ZMG de Jalisco este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Viernes 28 de agosto : Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Sábado 29 de agosto : Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Domingo 30 de agosto: Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

El fin de semana en la ZMG de Jalisco tendrá ligeras variaciones. El sábado la máxima bajará a 26°C, luego subirá a 29°C el domingo. Las mínimas se mantendrán estables entre 12°C y 13°C, con cielo nublado.

¿Cómo prepararse para las lluvias en la ZMG de Jalisco?

Se recomienda precaución ante las lluvias puntuales fuertes. Mantenerse hidratado es clave. Evitar salir durante la lluvia más intensa. Al manejar, hacerlo con extrema precaución por el pavimento mojado y reducir la velocidad.

Para el viernes, la vestimenta ideal incluye ropa ligera de día y un suéter para la mañana y noche. Es indispensable llevar paraguas o impermeable, dada la alta probabilidad de aguaceros. Proteger documentos importantes es una buena práctica.

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