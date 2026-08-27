Hallan 135 animales exóticos en rancho de Tamaulipas: Aseguran tigres de bengala, búfalos y camellos

Entre los animales exóticos asegurados había un tigre de bengala, bisontes, tortugas, búfalos y un camello. (Secretaría de Marina)

Al menos 135 animales exóticos fueron asegurados en Tamaulipas, durante un operativo de fuerzas federales y en seguimiento a investigaciones relacionadas con el huachicol, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales, realizaron cinco cateos en Tampico y Altamira, Tamaulipas.

Como resultado de estos operativos, las fuerzas federales aseguraron cinco inmuebles, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho, donde una persona fue detenida.

Fue en el rancho donde aseguraron a los 135 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un tigre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

¿Qué sabemos de los animales exóticos asegurados en un racho de Tamaulipas?

Al menos 35 ejemplares están en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, como monos araña, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, catalogados en peligro de extinción; así como borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial.

Las autoridades también hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la CITES, entre ellas tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.

Todos los ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado, de acuerdo con el comunicado del Gabinete de Seguridad.

El aseguramiento de dichas especies se suma al ocurrido a inicios de mes en un predio de Zacatecas, donde un tigre de bengala fue rescatado como parte del Operativo Rastrillo en la entidad.

Decomisan armas y diésel ilegal en Tamaulipas

En los otros inmuebles de Tamaulipas se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, un vehículo tipo tractocamión, dos pipas, un vehículo tipo pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras, contenedores relacionados con el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.

Al detenido se le leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

“Las investigaciones continúan para desarticular esta red, afectar sus capacidades logísticas y financieras”, agregó García Harfuch a través de sus redes sociales.

*Con información de Quadratín