Bloqueos en Michoacán: Suman 12 detenidos tras operativo en el que arrestaron a pareja del ‘Tío Lako’

Autoridades confirmaron la detención de tres delincuentes horas después de los operativos que dejaron narcobloqueos en Michoacán.

La cifra de detenidos tras los narcobloqueos en Michoacán subió a 12 personas tras el operativo en el que arrestaron a Marisol ‘N’ y Lourdes ‘N’, hija y pareja sentimental de Heraclio ‘N’, ‘El Tío Lako’.

El Gabinete de Seguridad informó que se sumaron tres detenciones a las nueve reportadas la mañana de este miércoles 19 de agosto tras los narcobloqueos ocuridos en Tanhuato y Ecuandureo.

Los tres nuevos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes.

Por ahora se desconoce la identidad de los tres presuntos criminales detenidos.

Autoridades ‘blindan’ Michoacán tras narcobloqueos

Ejército, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que mantienen presencia en Michoacán con el objetivo de preservar el orden tras los narcobloqueos.

De acuerdo con las autoridades, se busca garantizar el libre tránsito y proteger a la población.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que también mantiene operaciones en la región luego de confirmar que terminaron los bloqueos y la quema de autos.

¿Qué sabemos del ‘Tío Lako’ y sus familiares detenidas?

Autoridades explicaron que Heraclio ‘N’, ‘El Tío Lako’, es un jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco.

Se le señala de coordinar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional el pasado 22 de febrero, tras el operativo que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder máximo del CJNG.

Las autoridades no confirmaron si el operativo tenía como objetivo la captura del ‘Tío Lako’; sin embargo, revelaron que dio con la captura de su hija Marisol ‘N’ y su pareja Lourdes ‘N’.

Se desconoce si las mujeres tienen algún cargo dentro de la estructura del CJNG, y se espera que en los próximos días den a conocer los delitos por los que las señalan.

El operativo, además, permitió el aseguramiento de dos inmuebles, 64 autos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, así como droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, equipo táctico y un dron.