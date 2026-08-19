Michoacán ‘arde’ por quema de autos y bloqueos en carreteras: ¿Qué puntos están cerrados HOY?

Zamora, Michoacán, amaneció entre balaceras, bloqueos y quema de vehículos este miércoles 19 de agosto. La violencia también afectó a Morelia, Zacapu y Quiroga, municipios aledaños.

Las autoridades de Michoacán confirmaron al menos 24 bloqueos carreteros, donde prendieron fuego a vehículos particulares de transportistas que circulaban por la zona.

Los principales puntos afectados son los tramos Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero, Churintzio-Purépero y la carretera La Piedad-Tlazazalca, así como la carretera que conduce de Los Nogales a Ocotlán.

La jornada violenta ocurrió después de un operativo de autoridades federales, pero no existe confirmación sobre la detención de algún presunto criminal.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil de Michoacán fueron desplegados a los puntos carreteros afectados. En tanto, Quadratín informó que un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevuela la zona.

Sheinbaum confirma ‘operativos de detención’

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que durante la madrugada se llevó a cabo un operativo para lograr la detención de “un objetivo o varios” que operan en Michoacán.

Sin embargo, negó a brindar información sobre a qué organización pertenecen las figuras a quienes se intentó detener.

“Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el gabinete de seguridad va a dar la información y por eso se dio esta toma de algunos lugares. Está ahí Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar”, comentó desde la mañanera de este miércoles 19 de agosto.

Este nuevo episodio de violencia ocurre luego del despliegue de más de 9 mil 500 militares en Michoacán, tras el reforzamiento de la seguridad para reactivar las exportaciones de aguacate por presuntas amenazas de organizaciones criminales.

¿Cuáles son los cárteles que operan en Michoacán?

Detrás de la ola de sangre y fuego en Michoacán no hay un solo jugador, sino una compleja red de disputas y alianzas de al menos doce agrupaciones delictivas que operan en el estado.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolida a la cabeza, incluso en las redes de extorsión que afectan a los productores. Sin embargo, la organización ahora dirigida por Juan Carlos Valencia González sostiene una guerra por el control territorial contra Los Caballeros Templarios.

Pese a los golpes sufridos tras la caída de su histórico líder, Servando Gómez, ‘La Tuta’, Los Caballeros Templarios continúan infundiendo terror en la Tierra Caliente mediante balaceras, narcobloqueos y amenazas a limoneros y comerciantes.

Una de las alianzas es conocida como Cárteles Unidos o La Resistencia, que incluye a Los Viagras, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y facciones de los propios Templarios. Originalmente fue una respuesta de supervivencia para expulsar a Los Zetas de la región; hoy sus actividades se concentran en la fabricación y tráfico de drogas sintéticas.