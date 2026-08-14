Detienen a director de Seguridad Pública de José Sixto Verduzco, Michoacán

La Fiscalía de Michoacán confirmó la detención del director y agentes de Seguridad de José Sixto Verduzco.

La Fiscalía General de Michoacán confirmó este viernes la detención del director de Seguridad Pública del municipio de José Sixto Verduzco, como parte de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Desaparición de personas.

Además del funcionario municipal, fueron detenidos dos elementos de Seguridad Pública Municipal de José Sixto Verduzco y un civil, por su posible participación en hechos de desaparición de personas.

Las cuatro personas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las indagatorias para establecer la posible participación de los detenidos y determinar las circunstancias de los hechos.

Dos directores de Seguridad de José Sixto Verduzco detenidos

La Fiscalía michoacana ha detenido a dos directores de Seguridad de José Sixto Verduzco en cuatro años, en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.

El caso más reciente es el de este viernes, con la detención de José Manuel ‘N’, junto con tres agentes de la corporación.

El antecedente corresponde a Miguel Ángel ‘N’, quien el 25 de enero de 2022 fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado de una mujer, ocurrido el 14 de septiembre de 2021. El exdirector fue posteriormente sentenciado por los delitos que le fueron imputados.

Los casos de la detención de José Manuel ‘N’ y Miguel Ángel ‘N’ son investigaciones distintas. Hasta que haya una resolución judicial, la responsabilidad penal de las personas detenidas deberá determinarse conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.

José Sixto Verduzco es uno de los 113 municipios de Michoacán. Tiene una población de 28 mil 213 personas.

Enrique Ramos Vargas, alcalde de José Sixto Verduzco, destacó que el gobierno municipal respeta las investigaciones en curso sobre los elementos de seguridad detenidos este viernes.

“Como Presidente Municipal, mi postura es y seguirá siendo clara: que se actúe conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y sin distinciones. En José Sixto Verduzco nadie está por encima de la ley”, advirtió.