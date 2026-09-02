Clima nublado en Jalisco: Prevé mínima de 13 grados en Guadalajara este jueves 2 de septiembre

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) experimentará un jueves 3 de septiembre con condiciones de medio nublado y temperaturas que se mantendrán templadas a cálidas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que se esperan valores máximos de hasta 28°C y mínimas de 13°C en la mayor parte de la región, lo que marcará un día sin cambios significativos respecto a jornadas anteriores.

Vista aérea de la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo un cielo parcialmente cubierto.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

En Guadalajara, la temperatura máxima alcanzará los 28.7°C, con una mínima de 12.7°C. Los municipios de Guadalajara registrarán valores similares. Por su parte, en Zapopan, el termómetro también llegará a 28.7°C como máxima y 12.7°C de mínima, mostrando condiciones muy parecidas a la capital jalisciense.

San Pedro Tlaquepaque tendrá una máxima de 28.3°C y una mínima de 12.7°C, con una humedad del 77%. Tonalá, en cambio, reportará una máxima de 28.7°C y una mínima de 12.7°C, con una humedad ligeramente menor, de 63%. Estas ciudades mantendrán un clima similar, con vientos ligeros.

¿Habrá lluvias mañana jueves en Jalisco?

La mayoría de la Zona Metropolitana de Guadalajara tendrá un cielo de medio nublado a nublado durante el día. Aunque no se espera una alta probabilidad de lluvias directamente en la ZMG, el SMN advierte sobre la influencia de un monzón mexicano y canales de baja presión en interacción con circulaciones ciclónicas que generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, lo cual podría afectar a Jalisco con aguaceros dispersos.

Las condiciones atmosféricas generales indican que estas lluvias, que incluyen la posible caída de granizo, podrían provocar el aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de la región. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil ante cualquier cambio inesperado en el clima.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos tres días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

jueves 3 de septiembre: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

viernes 4 de septiembre: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

sábado 5 de septiembre: Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la ZMG es de un ligero aumento en las temperaturas máximas, alcanzando hasta los 29°C, mientras que las mínimas se mantendrán estables o bajarán ligeramente a 12°C. El cielo pasará de medio nublado a completamente nublado para el sábado, lo que podría indicar una mayor cobertura de nubes.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Jalisco?

Ante estas condiciones, se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantenerse hidratados, especialmente durante las horas de mayor calor. Utilizar ropa ligera y de colores claros ayudará a mitigar las altas temperaturas. Si se planean actividades al aire libre, es aconsejable llevar consigo un paraguas o impermeable por si se presentan lluvias inesperadas.

También es importante revisar el estado de las vialidades antes de salir, ya que las lluvias pueden generar encharcamientos y afectar el tráfico. Conducir con precaución y respetar los límites de velocidad es crucial para evitar accidentes en condiciones de clima húmedo o con poca visibilidad. La preparación es clave para un jueves tranquilo.

Fuente: CONAGUA.

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