Clima en CDMX y Edomex: Ambiente agradable con hasta 27°C el jueves 3 de septiembre

El Valle de México se prepara para un jueves 3 de septiembre con un clima predominantemente templado y cielo medio nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica mínimas de 5.3°C y máximas de 27.0°C. Se esperan condiciones estables en la mayor parte de la zona, sin alertas importantes.

¿Cuáles temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, el día tendrá una temperatura mínima de 11.0°C y una máxima de 25.7°C. El viento será ligero, de 5 km/h. Se aconseja vestir en capas por las variaciones térmicas, especialmente en las primeras horas del día y al anochecer.

Toluca de Lerdo, en el Estado de México, registrará las temperaturas más frescas de la región. Se espera una mínima de 5.3°C y una máxima de 20.7°C. El viento en esta zona soplará a unos 3 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

¿Habrá lluvias mañana en el Valle de México?

En Naucalpan de Juárez, los valores irán de 11.0°C a 25.3°C. Ecatepec de Morelos registrará la máxima más alta del Valle de México, alcanzando los 27.0°C, con una mínima de 11.3°C. Los vientos en estas áreas serán de 5 km/h y 3 km/h respectivamente.

La mayor parte del Valle de México tendrá un cielo medio nublado. Aunque el SMN menciona canales de baja presión a nivel nacional, la probabilidad de lluvias significativas para nuestra región es baja. Se anticipa un día mayormente seco y sin alertas de granizo en la CDMX y Edomex.

¿Cómo se espera el clima en la región los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

jueves 3 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. viernes 4 de septiembre : Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h. sábado 5 de septiembre: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México indica estabilidad. Las temperaturas se mantendrán en rangos similares, con máximas que llegan hasta los 26°C y mínimas alrededor de los 11°C. Se anticipa un cielo medio nublado, sin cambios drásticos en las condiciones climáticas de la zona.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima de mañana?

Ante las variaciones de temperatura matutinas y vespertinas, se aconseja vestir en capas para adaptarse fácilmente. Es fundamental mantenerse hidratado, especialmente si se planean actividades al aire libre. Protegerse del sol directo en las horas centrales también es una buena práctica de salud para evitar afectaciones.

Para el jueves, llevar un suéter ligero o una chamarra será útil, sobre todo por la mañana y noche. Aunque no se esperan lluvias intensas, tener un paraguas pequeño a mano es prudente. Manejar con precaución en caso de vientos ligeros es otra recomendación importante para la seguridad vial.

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