CDMX se ‘estira’ hasta Morelos: Así queda el nuevo mapa de la Zona Metropolitana del Valle de México

CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos: Así cambia el mapa de la Zona Metropolitana del Valle de México. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/pozmvm.sedatu.gob.mx)

Se redibuja el mapa de planeación de la región más poblada del país. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se expandirá formalmente.

Este martes 25 de agosto de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que incorpora por primera vez al estado de Morelos a los esfuerzos de planeación y coordinación de la gran metrópoli.

Este nuevo acuerdo de coordinación intergubernamental, firmado el pasado 3 de agosto de 2026 por el gobierno federal, la Ciudad de México y los gobernadores del Estado de México, Hidalgo y Morelos, entrará en vigor mañana, miércoles 26 de agosto.

La expansión de la ZMVM responde a las dinámicas cotidianas de la población, que superan los límites políticos y geográficos. Millones de personas transitan diariamente entre estados para trabajar, estudiar y vivir.

Con la entrada en vigor de esta nueva Zona Metropolitana del Valle de México, quedará oficialmente integrada por un total de 84 municipios y alcaldías.

Esto incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos: Huitzilac.

¿Por qué se incorpora Morelos a la ZMVM?

La inclusión de Morelos, a través del municipio de Huitzilac, obedece al estudio del Plan Maestro del Valle de México, en el que se detectó que la región sur presentaba una fuerte interdependencia funcional y ambiental con la capital.

El acelerado crecimiento urbano, junto con el impacto de factores hidrológicos, asentamientos humanos, movilidad y gobernanza, hizo evidente la necesidad de incorporar a Huitzilac en la actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

En el mismo análisis se menciona que en esta megaregión se genera aproximadamente 25 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y se concentra más de 21.4 por ciento de los establecimientos productivos del país.

Este enorme peso económico fue uno de los argumentos clave para impulsar la coordinación intergubernamental y la integración formal del municipio de Huitzilac, Morelos, a la zona de estudio para actualizar el programa de ordenamiento territorial.

La firma de esta Declaratoria no representa la fusión de gobiernos ni la pérdida de soberanía de los estados o municipios. Tampoco significa la creación de nuevas leyes o presupuestos locales directos.

El nuevo ámbito territorial de la ZMVM servirá como marco de referencia para diseñar políticas públicas integrales en materias de interés metropolitano, como la gestión integral del agua, movilidad y transporte público, medio ambiente y seguridad pública.