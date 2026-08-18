Policías de la CDMX ‘al rescate’: Auxilian a bebé menor de un año que se atragantó con un pedazo de pan

Policías de la CDMX trasladaron a la bebé que se atragantó y su familia a un hospital para facilitar su atención.

Una bebé menor de un año de edad presentó problemas respiratorios tras comer un pedazo de pan y fue trasladada a un hospital por policías de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la esquina entre Manuel Payno y el Eje Central Lázaro Cárdenas, alcaldía Cuauhtémoc, donde los familiares reportaron que la menor no podía respirar.

¿Cómo fue el auxilio a la bebé que se atragantó con un pan en la alcaldía Cuauhtémoc?

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que realizaban labores de seguridad y prevención, fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2), que forma parte del C5, sobre la situación y acudieron al lugar donde se encontraba con su madre, que les informó que la bebé se atragantó con un pedazo de pan.

Los policías actuaron de inmediato y auxiliaron a la bebé y su madre al trasladarlas a un hospital pediátrico cercano, donde recibió atención médica.

Videos en redes sociales muestran el momento en el que dos adultos intentaron auxiliar a la bebé y posteriormente entraron a la unidad de la SSC para el traslado.

Al llegar al hospital pediátrico, los adultos corrieron hacia la entrada para pedir la atención de urgencia la bebé. Se desconoce su estado de salud.

En un comunicado, la SSC explicó que su personal cuenta con capacitación ante situaciones de emergencia y brindar auxilio a quienes lo requieran. Por ello, llamó a solicitar el apoyo ante cualquier situación que ponga en riesgo tu integridad.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, reconoció la labor de los policías y “su vocación de servicio al priorizar la vida de la menor y servir a la ciudadanía”. Finalmente, reiteró que estos actos demuestran la labor social de cada policía que integra la dependencia.

Se desconoce la identidad de los policías de la SSC que ayudaron a la familia para facilitar la atención de la bebé que quedó atragantada con un pedazo de pan.