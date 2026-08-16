Línea 3 del Mexicable: ¿Cuándo abrirá y cuáles serán sus estaciones?

La construcción de la Línea 3 del Mexicable comenzó a finales del 2024

La Línea 3 del Mexicable, que se construye en Naucalpan, registra un avance de 71.4 por ciento y se prevé que la obra concluya a finales de este año. El nuevo sistema de transporte reducirá hasta 30 minutos los tiempos de traslado y tendrá capacidad para atender a más de 40 mil usuarios al día.

La construcción de la nueva línea es uno de los principales proyectos de movilidad del Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Como parte de los trabajos, ya fueron instaladas 47 de las 62 torres metálicas que sostendrán el sistema de cableado; además, contará con 278 cabinas y tendrá una longitud de 9.5 kilómetros.

¿Cuáles serán las estaciones?

La Línea 3 contará con las siguientes estaciones:

• Mexipuerto Cuatro Caminos

• Alce Blanco

• Lázaro Cárdenas

• El Molinito

• San Antonio Zomeyucan

• Centenario

• La Tolva

• Parque La Hormiga

• Izcalli Chamapa

• Benito Juárez

• Lomas del Cadete

¿A quién beneficiará?

El nuevo sistema beneficiará a más de 700 mil habitantes de colonias como Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, El Molinito, El Capulín Soledad, San José de los Leones, Mártires del Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete e Izcalli Chamapa.

Los habitantes de estas zonas tendrán una nueva opción de reduciendo sus tiempos de traslado hacia distintos puntos del Valle de México.