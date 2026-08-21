‘Tanque lleno, por favor’: Precios de la gasolina regular y diésel se mantendrán hasta 2027

Gobierno y gasolineros extenderán hasta febrero de 2027 el acuerdo para mantener estable el precio de la gasolina regular y el diésel. (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

El Gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron extender por seis meses más la estrategia para estabilizar los precios de la gasolina regular y el diésel, por lo que las referencias de ambos combustibles se mantendrán sin cambios hasta febrero de 2027.

El acuerdo establece que la gasolina regular deberá comercializarse por debajo de 24 pesos por litro, mientras que para el diésel se mantendrá una referencia inferior a 27 pesos por litro.

“En las franjas fronterizas los precios podrán ser menores debido a la aplicación de una tasa de 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, resaltó la Secretaría de Energía (SENER) en un comunicado.

La renovación será formalizada en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y dará continuidad a la estrategia que se encuentra vigente durante agosto.

En el caso de la gasolina regular, el acuerdo de estabilización se remonta a febrero de 2025, cuando el Gobierno y empresarios del sector pactaron voluntariamente un precio máximo de 24 pesos por litro por un periodo inicial de seis meses.

Desde entonces, la medida ha sido renovada en diversas ocasiones. En septiembre de 2025 se extendió por otros seis meses, cuando el precio promedio nacional se ubicaba en 23.54 pesos por litro.

Posteriormente, en marzo de 2026, Gobierno y empresarios refrendaron nuevamente el compromiso, con la participación de alrededor de 96 por ciento de las estaciones de servicio.

Al 17 de agosto de este año, el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.68 pesos por litro, todavía por debajo de la referencia establecida, según un reporte publicado por la consultoría PETROIntelligence.

Diésel bajó de 30 a 27 pesos por litro gracias al acuerdo

La estrategia para el diésel comenzó posteriormente. Durante marzo y abril de 2026, el Gobierno inició negociaciones con empresarios gasolineros luego de que el combustible aumentara desde niveles cercanos a 26.50-27 pesos hasta alrededor de 30 pesos por litro.

Inicialmente, las autoridades buscaron estabilizar el combustible alrededor de 28 pesos por litro, pero a finales de abril redujeron la referencia hasta 27 pesos.

La adhesión de las estaciones aumentó progresivamente, mientras en mayo apenas 31.2 por ciento comercializaba el diésel a 27 pesos o menos, para junio la proporción había aumentado a 77.3 por ciento y, al cierre de julio, alcanzó 85.8 por ciento.

Para el 17 de agosto, el precio promedio nacional del diésel se ubicó en 27.01 pesos por litro, prácticamente en línea con la referencia del acuerdo voluntario.

Como parte de la nueva renovación, el Gobierno y los empresarios acordaron mantener mesas de trabajo enfocadas en simplificación regulatoria, fortalecimiento de las cadenas logísticas y análisis de costos operativos para garantizar la continuidad de la estrategia.

El sector gasolinero también reconoció avances en simplificación administrativa, combate al mercado ilícito de hidrocarburos, reducción de las comisiones cobradas por pagos con tarjetas y otros medios electrónicos, así como en materia de seguridad pública.

¿Qué gasolineras participan en el acuerdo de precios?

Entre las empresas firmantes se encuentran Hidrosina, Onexpo Nacional, Servifácil, Grupo Petroil, Petro Seven, Grupo Burgos, entre otras.