Precio de gasolina regular bajó 1.4% en 2025; es la primera reducción desde la pandemia

A inicios de 2025 la gasolina tuvo una inflación disparada, por lo que hubo un acuerdo entre el gobierno y gasolineros. (Foto: Cuartoscuro)

El precio de la gasolina regular registró una reducción de 1.4 por ciento durante 2025, lo que representó su primera disminución anual desde 2020, año en el que la pandemia del Covid-19 provocó que el precio del combustible cayera 8.8 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el acuerdo firmado entre el gobierno federal y gasolineros para fijar el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro, ayudaron a que el precio presentará una reducción de precio respecto al año pasado.

A principio de 2025, la inflación de la gasolina regular comenzó a dispararse, ya que en enero se registró un incremento anual de 7.7 por ciento, mientras que en febrero, el aumento de precios ascendió a 5.5 por ciento, por lo que el 26 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó un acuerdo para estabilizar el precio del combustible.

El acuerdo fue realizado de manera voluntaria, y estuvo respaldado por importadores, comercializadores, distribuidores de marcas comerciales de gasolinas, transportistas y expendedores gasolineros.

Su vigencia original fue por seis meses; sin embargo, a principios de septiembre, el Gobierno de México y los gasolineros renovaron el acuerdo por seis meses más.

“Esta estrategia de contención permitió mantener los precios de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, protegiendo la economía de las familias y evitando aumentos abruptos”, señaló la presidenta en su primer Informe de Gobierno.

¿Cómo le fue a la gasolina premium y al diésel?

El acuerdo no incluyó a la gasolina premium ni al diésel, ya que sus precios se mantuvieron estables durante el año pasado.

De manera desagregada, se puede observar que el diésel presentó una inflación anual de 0.2 por ciento, su nivel más bajo desde 1970.

Respecto a la gasolina de la ‘roja’, se observó una inflación anual de 1.4 por ciento, lo que significó su menor aumento de precios desde la caída de precios observada en el 2020. (-11.9 por ciento).