Jalisco tendrá temperaturas contrastantes este miércoles 9 de septiembre

En Zapopan, el termómetro estará entre 13°C y 25.7°C, con un ambiente fresco al amanecer y cálido por la tarde. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Jalisco para este miércoles 9 de septiembre traerá cielos nublados a la Zona Metropolitana de Guadalajara, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas serán frescas al amanecer y cálidas por la tarde, mostrando diferencias entre los municipios de la región.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Zona de Guadalajara?

Este miércoles, Guadalajara anticipa temperaturas que irán de 13°C como mínima a 25.3°C como máxima. En Zapopan, el termómetro estará entre 13°C y 25.7°C, con un ambiente fresco al amanecer y cálido por la tarde.

En Tlaquepaque, las temperaturas mínimas serán de 13°C y las máximas alcanzarán los 25.7°C. Por su parte, Tonalá registrará valores de 13°C a 26.0°C, lo que marca una ligera diferencia de calor entre los municipios de la zona.

¿Lloverá este miércoles en la Zona Metropolitana de Jalisco?

El día de mañana, el cielo en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantendrá nublado. Esto significa que habrá un ambiente cubierto, pero sin una alta probabilidad de lluvias significativas, aunque siempre es bueno estar prevenido.

Los vientos serán ligeros en toda la región, con una velocidad de 3 km/h. Las condiciones atmosféricas generales indican un día tranquilo, sin alertas por fenómenos extremos, predominando la nubosidad en la mañana y tarde.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 9 de septiembre: Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Jueves 10 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

Viernes 11 de septiembre: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia climática para los siguientes días en Jalisco muestra un gradual aumento en las temperaturas máximas, llegando a los 28°C el viernes. Las mínimas se mantendrán estables en 13°C. Este patrón se alinea con el monzón mexicano y canales de baja presión que influyen en el país.

¿Cómo protegerse del calor y el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas del día, se aconseja mantenerse bien hidratado, bebiendo suficiente agua. Evita la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el calor es más intenso.

Se recomienda usar ropa ligera y de colores claros para reflejar el sol. Aunque no hay alta probabilidad de lluvia, llevar un paraguas o impermeable ligero puede ser útil si las condiciones cambian inesperadamente durante la tarde.

¿Dónde consultar alertas del clima en Jalisco?

Para información oficial y alertas actualizadas, se sugiere consultar las plataformas del SMN y Protección Civil del Estado de Jalisco. Ellos ofrecen los pronósticos más precisos para planificar las actividades diarias con seguridad.

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