Esfuerzo recaudatorio busca preservar calificación crediticia de México: Edgar Amador

“Tenemos el compromiso de que lo que hacemos busca mejorar la calidad del crédito público del país”, sostuvo Amador. (Cuartoscuro).

Las proyecciones de mayores ingresos y el esfuerzo recaudatorio que plantea el gobierno federal para 2027 tienen entre sus objetivos fortalecer las finanzas públicas y preservar la calificación crediticia de México, afirmó Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.

Señaló que las ocho agencias calificadoras que evalúan al país mantienen a México con grado de inversión, por lo que el compromiso de la Secretaría de Hacienda es mantener y mejorar la calificación crediticia en el mediano plazo.

“Tenemos el compromiso de que lo que hacemos busca mejorar la calidad del crédito público del país”, sostuvo en conferencia de prensa para detallar el proyecto de paquete económico de 2027.

El economista destacó que una parte importante de la estrategia está en mejorar la recaudación, mediante mayores controles sobre las deducciones y acciones para combatir prácticas que erosionan la base gravable.

Explicó que las calificadoras revisan métricas como la relación de la deuda con el tamaño de la economía, por lo que el fortalecimiento de los ingresos tributarios contribuye a mejorar la posición de las finanzas públicas.

El secretario anticipó que los ingresos tributarios alcanzarán un nivel histórico de 15.9 por ciento del PIB, además de una meta ambiciosa de ingresos no tributarios.

Subrayó que estos resultados forman parte del esfuerzo para lograr una convergencia paulatina y responsable del déficit, que permita mantener la confianza en las finanzas públicas y en la capacidad de pago del país.

Destacó que entre 2024 y la fecha se ha logrado una reducción acumulada de 1.8 puntos porcentuales en el déficit ampliado, lo que consideró un buen resultado de la presente administración.

Amador aclaró que ningún presupuesto está sujeto a los criterios de las calificadoras, aunque reconoció que Hacienda mantiene una comunicación constante con las ocho agencias que revisan la calidad crediticia de México.

Acerca de la percepción de los bonos mexicanos María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, dijo que el comportamiento de la curva refleja condiciones globales sobre todo lo que está pasando en los países desarrollados y su diferencial de tasas.

“Creemos que la prima por riesgo que están pagando los bonos son consistentes con los CDS, el tipo de cambio y el ciclo económico”