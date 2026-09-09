¿Quiénes son Los Tiguerones, la banda ligada a Los Choneros que EU declaró terrorista?

Los Tiguerones surgieron en las cárceles de Ecuador y se expandieron hasta Esmeraldas y Guayaquil. EU ahora los incluyó en su lista terrorista. (X, FuerzaAereaEc).

Los Tiguerones, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, fueron designados este miércoles 9 de septiembre por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados. El grupo pasó en pocos años de ser una facción de Los Choneros a convertirse en un actor del tráfico transnacional de cocaína.

“Hoy, designé a la pandilla con sede en Ecuador Los Tiguerones como una Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado”, informó el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien acusó al grupo de ayudar a los cárteles mexicanos a mover y exportar drogas ilícitas.

La designación bloquea propiedades y derechos sobre propiedades de los integrantes del grupo que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. También prohíbe, en general, que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones con ellos.

De Los Choneros a Los Tiguerones

Los Tiguerones surgieron a finales de la década de 2010 en Guayaquil como una facción de Los Choneros. Su formación estuvo ligada a William Joffre Alcívar Bautista, alias “Negro Willy” o “Willy”, entonces guardia penitenciario.

De acuerdo con InSight Crime, Willy comenzó a introducir contrabando en la prisión donde se encontraba Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, líder de Los Choneros. Debido a sus vínculos con Esmeraldas, fue enviado a esa ciudad para eliminar rivales y ganar territorio.

Aunque Willy fue detenido por homicidio en 2017, la expansión de su familia continuó en Esmeraldas. Después de que la acusación fuera desestimada, Los Tiguerones se consolidaron como uno de los grupos criminales dominantes de la ciudad.

El grupo se independizó en 2020, después del asesinato de Rasquiña y la fragmentación de Los Choneros. Entonces se integró a la coalición “Nueva Generación”, junto con Los Lobos y Los Chone Killers, para enfrentarse a los restos de Los Choneros.

La disputa provocó un incremento de la violencia y masacres en las cárceles ecuatorianas. Los Tiguerones participaron en una de las más graves, en la prisión del Litoral, donde al menos 119 reclusos fueron asesinados durante un intento fallido por tomar un bloque controlado por Los Choneros.

En 2023, Los Tiguerones cambiaron nuevamente de alianza y se acercaron a Los Choneros para disputar territorio a Los Lobos, especialmente en Esmeraldas. La guerra provocó nuevos hechos violentos, entre ellos el asesinato de nueve pescadores en abril de ese año, presuntamente relacionado con una disputa por extorsiones.

El principal bastión de Los Tiguerones se encuentra en Esmeraldas, aunque también mantienen presencia en Guayaquil, donde surgieron. En el sistema penitenciario tienen presencia en la prisión de Esmeraldas y en un ala de la penitenciaría del Litoral.

InSight Crime señala además que el grupo tiene presuntas conexiones directas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que proporcionaría servicios relacionados con el tráfico de drogas.

Los operativos militares iniciados en 2024 han afectado sus redes dentro de las prisiones y su capacidad operativa. También han perdido territorio frente a Los Lobos y enfrentan una creciente fragmentación. La captura de Willy y Ronco podría acelerar ese debilitamiento.

Con su designación, Estados Unidos coloca ahora a Los Tiguerones dentro de las organizaciones que considera parte de las redes de narcoterrorismo en la región.