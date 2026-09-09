EU declara organización terrorista a Los Tiguerones, banda criminal ecuatoriana: ‘No es una mafia típica’

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que la Administración de Donald Trump declararó como organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, uno de los grupos delictivos causantes de la ola de violencia sin precedentes que sufre el país andino.

Tras reunirse en Quito con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como parte de su gira por Colombia, Ecuador y Perú, Rubio señaló que Los Tiguerones se convierten en objetivo de EU como ya lo son también Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, las otras tres bandas ecuatorianas que también están consideradas por Trump como terroristas.

¿De qué acusa EU a Los Tiguerones, banda criminal ecuatoriana?

A Los Tiguerones se les atribuyen acciones como la irrupción de un grupo armado al canal TC Televisión durante una emisión en directo en enero de 2024 y tienen como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, que se encuentra en libertad después de que fuera detenido en España y no se concretara su extradición a Ecuador.

“No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tiene armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen una capacidad terrorista, y hay que derrotarlos”, manifestó Rubio en una comparecencia en el Palacio de Carondelet, sin opción a preguntas.

El secretario de Estado de EU señaló que se requiere una coalición internacional para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, motivo por el que Trump lanzó la iniciativa del Escudo de las Américas que reúne hasta ahora a gobiernos de países de América Latina afines al mandatario estadounidense.

“Esta alianza entre nuestros países es importantísima, y en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador”, aseveró Rubio.

“Nuestras fuerzas de élite están trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos que están haciendo tantos daño a la región”, añadió.

La visita de Rubio a Ecuador se da en medio de una campaña de bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico, bajo el argumento de que, según su información de inteligencia, dan apoyo a las lanchas que supuestamente llevan grandes cantidades de cocaína desde las costas del país hasta Norteamérica.

En las últimas dos semanas han sido hundidas seis embarcaciones señaladas por EU de colaborar con Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador.

La presencia militar de EU en Ecuador también se ha hecho tangible esta semana con la llegada de dos aeronaves MV-B22 Osprey que han participado en un operativo en el enclave de minería ilegal del Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana, supuestamente controlado por los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En ese sentido, Rubio anticipó que la Administración de Trump pedirá al Congreso la aprobación para destinar otros 45 millones de dólares a afianzar la lucha contra el crimen organizado en Ecuador y confirmó una partida exclusivamente de 10 millones de dólares para combatir a la minería ilegal, “que se está robando la riqueza del país”.

También, adelantó que EU entregará a Ecuador una nueva embarcación de la Guardia Costera estadounidense de 61 pies (unos 30 metros) de eslora, así como cinco interceptores más, para sumar un total de doce embarcaciones entregadas este año para reforzar la capacidad marítima del país contra estas organizaciones.