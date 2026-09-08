Secretario de Comercio de EU se reunirá con Sheinbaum en medio de tensiones por aranceles de Trump

La visita de Lutnick no corresponde, hasta ahora, a la cuarta ronda bilateral de revisión del T-MEC. (Foto: EFE)

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, visitará este miércoles la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en medio de las presiones arancelarias de Washington sobre productos mexicanos y de las negociaciones comerciales entre ambos países.

Ebrard informó este martes en redes sociales que la visita del funcionario estadounidense fue confirmada y que el encuentro tendrá como eje la relación comercial bilateral.

“Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el secretario Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países”, escribió.

Visita de Lutnick ocurre tras reunión con Ebrard en Carolina del Norte

La reunión ocurre apenas una semana después de que Ebrard y Lutnick sostuvieran un encuentro en Carolina del Norte, donde abordaron los aranceles estadounidenses al sector automotriz y al acero, así como temas de comercio bilateral e innovación tecnológica.

El encuentro en Palacio Nacional se da además en un momento de elevada presión comercial para México. Washington mantiene gravámenes que afectan sectores estratégicos, entre ellos el automotriz y el acero y aluminio, medidas que el gobierno mexicano ha cuestionado por considerar que afectan cadenas productivas integradas de América del Norte.

La visita de Lutnick no corresponde, hasta ahora, a la cuarta ronda bilateral de revisión del T-MEC. Se trata de un encuentro político-comercial de alto nivel entre funcionarios de ambos gobiernos, en el marco de las conversaciones que México y Estados Unidos mantienen sobre aranceles y la relación comercial.

Trump asegura que México no tiene nada que ofrecer a EU

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que “tamales picantes y tomates”, aunque explicó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva “muy bien” con Sheinbaum.

Trump se refirió así a su vecino del sur mientras respondía preguntas de periodistas en el Despacho Oval sobre su amenaza de cortar el comercio con las naciones que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos.

“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos”, afirmó.

La pasada semana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque la relación con Washington ha tenido “sus dificultades”, confía en alcanzar un “entendimiento” en las áreas de seguridad y comercio.

La ronda más reciente de revisión comercial con Estados Unidos se celebró en julio en Ciudad de México, donde representantes comerciales de ambas naciones abordaron temas como los aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio, además de la agricultura y otros temas como seguridad económica.

Con información de EFE