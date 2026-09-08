Carney defiende aranceles de Canadá a EU: ‘Son para proteger a nuestros trabajadores’

El primer ministro Mark Carney afirmó que no cree en intensificar la guerra comercial con Estados Unidos, pero argumentó que los aranceles compensatorios son necesarios para amortiguar el golpe para las empresas y los trabajadores canadienses.

Al entrar en vigor el martes los aranceles de represalia canadienses, Carney abordó el deterioro de las relaciones comerciales con Estados Unidos, así como el plan económico de su gobierno.

“No creo en intensificar el conflicto, eso no es constructivo, pero nuestros aranceles son necesarios para proteger a nuestros trabajadores, a nuestras empresas y a nuestras comunidades”, dijo Carney en un video publicado en redes sociales. “No podemos permitir que los productos estadounidenses entren a Canadá libres de aranceles mientras que ellos cobran a nuestras empresas por exportar”.

El gobierno de Carney aumentó el impuesto a la importación de muchos productos de acero estadounidenses del 25 al ​​50 por ciento, y aplicó aranceles a una variedad de bienes de consumo —motocicletas, cosméticos, queso y más— a las 12:01 a. m., hora de Nueva York. Estos aranceles respondieron a los aranceles de la Sección 338 sobre bienes canadienses por valor de 20 mil millones de dólares, que entraron en vigor el 22 de agosto tras el fracaso de las negociaciones comerciales.

Según un análisis de Bloomberg Economics, los aranceles de la Sección 338, que se aplican a los productos independientemente de si se exportan bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son suficientes para paralizar prácticamente las importaciones estadounidenses de dichos bienes. Esto pondría en riesgo directo, a corto plazo, aproximadamente el 0.8 por ciento del producto interno bruto de Canadá, reduciendo el PIB a largo plazo en un 0.2 por ciento con respecto al escenario base de 2024.

El presidente estadounidense Donald Trump se ha mostrado cada vez más hostil hacia Canadá desde que terminaron las negociaciones, y Carney prometió tomar represalias. Firmó una orden para cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, amenazó con aumentar los aranceles a los automóviles canadienses al 50 por ciento el próximo año y se comprometió a restringir la venta de aviones de Bombardier en Estados Unidos.

Carney afirmó que la “dura realidad” de los aranceles estadounidenses está diseñada para perjudicar a algunos canadienses más que a otros “intencionadamente”. Los aranceles de la Sección 338 afectan de manera desproporcionada a Ontario, Quebec y Columbia Británica, las provincias más grandes que han tomado represalias contra los aranceles estadounidenses retirando las bebidas alcohólicas estadounidenses de las tiendas de licores estatales.

“Esto no será fácil, y no pretendo lo contrario. Pero los canadienses ya han afrontado momentos difíciles antes, y lo que nos ha ayudado a superarlos nunca ha sido una sola medida”, dijo el primer ministro, y agregó que la “acción más poderosa” ha venido de los canadienses que han optado por comprar productos locales y viajar dentro del país.

Una reciente encuesta del Nanos Research Group, realizada en nombre de Bloomberg News, muestra que Carney cuenta con un amplio apoyo a su enfoque hacia Estados Unidos.

Carney también reafirmó el plan de su gobierno para acelerar los principales proyectos de infraestructura en Canadá y fortalecer las relaciones de libre comercio con otros países. Anunció que, en los próximos seis meses, Canadá duplicará su acceso libre de aranceles a 3 mil millones de consumidores.

“Tomar medidas siempre tiene un precio. Pero ese precio no se compara con el de quedarse de brazos cruzados”, dijo Carney.