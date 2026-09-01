Mark Carney se ‘fortalece’ en elecciones locales de Canadá: Liberales ‘amarran’ mayoría absoluta

Mark Carney, primer ministro de Canadá, interpretó el resultado de las votaciones como un respaldo a su estrategia con EU.

El Partido Liberal del primer ministro canadiense, Mark Carney, ganó las tres elecciones parciales celebradas la noche del lunes, un resultado que refuerza al Gobierno en plena escalada de las tensiones comerciales y diplomáticas con EU y agrava la crisis del principal grupo de la oposición, los conservadores de Pierre Poilievre.

Los liberales conservaron circunscripciones en Toronto y Columbia Británica, y arrebataron a los conservadores la de Chicoutimi-Le Fjord, en Quebec, donde el candidato liberal, Daniel Gobeil, obtuvo más del 50 por ciento de votos y relegó al candidato conservador al tercer puesto, con alrededor del 12.5 por ciento.

Con los resultados, los liberales vuelven a sumar 173 diputados en la Cámara de los Comunes, un escaño por encima del umbral de la mayoría absoluta, después de haber perdido temporalmente esa posición por varias dimisiones durante el verano. Los tres candidatos liberales superaron el 50 por ciento de los sufragios.

La votación se produjo pocos días después de que Carney pusiese fin a las negociaciones comerciales con Washington al considerar inaceptables las exigencias estadounidenses y en medio de una nueva ronda de aranceles entre ambos países.

‘Votantes depositan su confianza en Canadá’, dice Carney

Chicoutimi-Le Fjord, una de la zonas clave de la industria del aluminio de Quebec, está especialmente expuesta a las medidas estadounidenses.

Carney interpretó el resultado como un respaldo a su estrategia. “En este momento trascendental para Canadá, los votantes han depositado su confianza en el plan de nuestro Gobierno”, señaló en una declaración difundida tras conocerse las victorias.

El Partido Liberal afirmó asimismo que los resultados muestran un “creciente apoyo” al plan de Carney para defender a los trabajadores y los sectores productivos canadienses y construir una economía “más fuerte e independiente”.

La otra cara de la jornada fue el hundimiento conservador. Su porcentaje de voto cayó en las tres circunscripciones y en Chicoutimi-Le Fjord pasó del 34.1 por ciento obtenido en las elecciones generales de 2025 al 12.5 por ciento.

Victoria liberal en Canadá llega en medio de tensiones con EU

El resultado puede aumentar la presión sobre Poilievre, cuestionado por sectores conservadores por su liderazgo y por una estrategia que sus críticos consideran excesivamente divisiva.

Kory Teneycke, antiguo director de comunicaciones del primer ministro conservador Stephen Harper, calificó el resultado de “paliza” y afirmó que el liderazgo de Poilievre está “bajo asedio”.

La victoria liberal llega además cuando las relaciones con Trump y Estados Unidos se han convertido, junto con el empleo y la economía, en una de las principales preocupaciones de los canadienses, según el encuestador Nik Nanos, cuyos sondeos muestran también una amplia ventaja liberal y de Carney en las preferencias electorales.