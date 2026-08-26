Guerra comercial de EU y Canadá: Trump analiza más sanciones tras medida de represalia de Carney

Sube la tensión por el intercambio de aranceles entre EU y Canadá.

La administración Trump analiza imponer sanciones comerciales adicionales a Canadá después de que el primer ministro Mark Carney anunciara represalias dólar por dólar frente a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos el sábado.

Una nueva escalada de Estados Unidos contra Canadá podría incluir aranceles más altos y otras medidas comerciales, según un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para referirse a deliberaciones internas. El funcionario dijo que se esperaba una respuesta de la administración a las últimas medidas de Canadá.

La amenaza pone de relieve la posibilidad de una guerra comercial cada vez más intensa entre ambos países.

El funcionario señaló que el presidente Donald Trump dispone de una serie de herramientas que puede utilizar en la disputa, que se intensificó después de que las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá fracasaran a fines de la semana pasada.

Trump ya prometió duplicar los aranceles a los automóviles de Canadá a 50 por ciento e imponer aranceles a las autopartes a partir del 1 de enero, como consecuencia de las represalias canadienses.

Trump y Carney estuvieron cerca de alcanzar un posible acuerdo, pero las conversaciones fracasaron a última hora del viernes, y aranceles de 50 por ciento sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses entraron en vigor poco después de la medianoche, en virtud de la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición que nunca antes se había utilizado.

Desde el sábado, la relación, que ya era tensa, se ha deteriorado hasta convertirse en una abierta confrontación, con ambas partes acusándose mutuamente de intransigencia, trato injusto y cambios de último minuto.

En Ottawa, el gobierno canadiense anunció el martes que duplicaría a 50 por ciento sus actuales aranceles de represalia sobre productos estadounidenses de acero y aluminio. La leche, los muebles, la ropa y otras prendas fabricadas en Estados Unidos también estarán sujetos a nuevos aranceles de 50 por ciento, al igual que las consolas de videojuegos, los teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos.

En total, esos aranceles de represalia afectarán 20.000 millones de dólares en exportaciones anuales de EU a Canadá, aproximadamente el mismo valor en dólares de los productos canadienses a los que la Casa Blanca impuso aranceles el sábado. Eso equivale a cerca de 6 por ciento de las exportaciones estadounidenses a Canadá el año pasado.

Los aranceles de represalia, que entrarán en vigor el 8 de septiembre, marcan un brusco giro en el enfoque de Carney.

Su predecesor, Justin Trudeau, impuso aranceles de represalia sobre una larga lista de productos estadounidenses apenas Trump inició el conflicto comercial. Carney, en cambio, eliminó muchos de ellos en un intento por mejorar las relaciones e hizo varias otras concesiones —por ejemplo, retirar un impuesto a los servicios digitales— como parte de sus esfuerzos por recomponer la relación.

Las nuevas medidas canadienses afectarán el mayor valor total de exportaciones hacia Canadá procedentes de Ohio, Illinois, Pensilvania, Michigan y California, según un análisis preliminar de los datos realizado por Bloomberg News.

Eso podría plantear un dilema político para el Partido Republicano de Trump mientras defiende sus estrechas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado de EU. Los demócratas ven oportunidades en las elecciones de mitad de mandato en Michigan, Pensilvania e incluso Ohio, que ha estado firmemente bajo control republicano. Probablemente utilizarán las represalias canadienses para reforzar sus críticas a la política arancelaria de Trump, que según las encuestas es impopular entre los votantes preocupados por el costo de vida.

Uno de los protagonistas de la creciente disputa entre ambos países, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, pidió una tregua en sus ásperos intercambios con Trump.

“Las cosas se pusieron un poco tensas ayer entre nosotros, Joe. Él estaba lanzando insultos”, dijo Ford, un populista conservador, al presentador Joe Mathieu en Bloomberg Television. “Y yo respondí. Pero creo que sería más productivo que el primer ministro y el presidente se sentaran y alcanzaran un acuerdo justo para todos”.

Como corazón industrial de Canadá, Ontario se ha visto fuertemente afectada por la agresividad económica de Estados Unidos La agencia provincial de bebidas alcohólicas es uno de los mayores compradores de alcohol del mundo, y Ford fue uno de los primeros jefes de gobierno provinciales en retirar las bebidas alcohólicas estadounidenses de las estanterías.

Ford dijo a Mathieu que respaldaba la política de represalias de Carney.