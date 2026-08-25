EU espera retomar la importación de ganado mexicano tras reapertura de paso en Arizona

Se anunció la reapertura de la frontera para la exportación de ganado mexicano.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, confió este martes en retomar la importación de ganado mexicano a pie con la progresiva reapertura de la frontera sur que tuvo que cerrar hace más de un año debido a la amenaza del gusano barrenador.

Este lunes, se habilitó el paso fronterizo en Arizona, que estuvo sellado durante más de 14 meses, el primero de la linde sureña por la que dejaron de transitar 1.000.400 cabezas de ganado al año desde México.

Rollins detalló que la importación temporal, aprobada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla la compra de 300.000 toneladas métricas de carne molida para compensar la pérdida de vacuno mexicano.

Según explicó, la medida responde a “cubrir un vacío, una brecha bastante grande, en la cadena de suministro de este producto”.

La secretaria estadounidense de Agricultura afirmó que el país consume alrededor de 13 millones de toneladas métricas de carne de vacuno al año y que solo importa en torno a dos o tres millones de toneladas.

La cantidad que comprará para compensar las pérdidas de vacuno mexicano equivale a entre 500.000 y un millón de cabezas de ganado.

El gobernador mexicano de Sonora, Alfonso Durazo, celebró el lunes la reapertura de la frontera para la exportación de ganado y aseguró que su estado reforzó su capacidad sanitaria ante la expansión del gusano barrenador.

El gobernador también destacó que Sonora cuenta con un histórico reconocimiento nacional e internacional por sus estándares sanitarios y aseguró que el estado retoma las exportaciones “con una capacidad reforzada” para reducir los riesgos derivados de la plaga.

La reapertura ocurre después de que la semana pasada Sonora confirmara su primer caso de gusano barrenador en un bovino del municipio de Álamos, a unos diecisiete kilómetros de Chihuahua, lo que dejó únicamente a los estados de Baja California y Baja California Sur sin registros de la plaga.

La reapertura comienza este 24 de agosto por el puerto estadounidense de Douglas, Arizona, tras catorce meses de cierre por las medidas para contener al gusano barrenador del ganado, y posteriormente avanzará hacia otros cruces fronterizos.