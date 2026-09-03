El Segundo Informe de la Presidente Claudia Sheinbaum se limitó a un recuento de logros, algunos cuestionables, sobre el estado de la nación. Hizo hincapié en el aumento de los ingresos de los trabajadores, muy loable. Repitió que la economía marcha bien, que la inversión extranjera sigue llegando a México y que se construyen 29 hospitales, sin mencionar las medicinas.

También destacó que los homicidios dolosos bajaron a 50 por día; habló de la honestidad de su gobierno, de la defensa de la soberanía, de la cooperación sin sometimientos y de la sencillez y humildad de los servidores públicos. También reconoció la lucha de las Fuerzas Armadas y de la SSP contra el narcotráfico, aun cuando en los operativos no hay detenidos.

Defendió la propiedad de CFE y PEMEX, pese a que no llegue inversión ni tecnología y exista una gran fragilidad en el suministro de la península yucateca. Habló de la reducción del déficit fiscal, de la eficiencia del SAT, del crecimiento económico, de la paridad peso-dólar y de una balanza comercial positiva.

Y, para colmo, crea un filtro militar para impedir que empresas extranjeras puedan tener más del 49% de la inversión total. Felicitó al Poder Judicial, que será el encargado de garantizar la incertidumbre de esta nueva medida ideológica y carente de sentido de la realidad.

En poco más de una hora reiteró la destrucción de la nación a favor de los más pobres, que, con la inflación y el desempleo que falsamente ubica en 2.2%, uno de los más bajos del mundo, padecen diariamente para sobrevivir.

Lo bueno fue el anuncio de que se continuará con la Coatlicue y demás adelantos tecnológicos, que deberán regularse para funcionar a favor de las personas y no del gobierno.

Pero lo que no se informó es qué política se seguirá para frenar las desapariciones forzadas, ni si se acatarán las recomendaciones de la ONU.

Tampoco se habló de cómo se combatirá la alianza de cárteles con la protección política de que gozan. Nada se dijo de las extradiciones ni de las visas.

Ni de los viajes de Mara, del congelamiento de las cuentas de Adán Augusto López y sus casas en Estados Unidos, ni de la desaparición del exsecretario Ojeda para informar sobre el huachicol fiscal, dejando como responsables a sus dos exsobrinos.

Tampoco de la serie de muertos y asesinados en la cadena de mando de la Marina relacionada con este tema.

De la corrupción de sus gobernadores, ni una palabra. De los lujos y viajes de sus legisladores, frente a la sencillez que sustituye a la anterior excentricidad, solo se enredó en la mentira.

De la política exterior, con el penoso caso de Nicaragua, ni una palabra. Solo retórica que deteriora la herencia de Isidro Fabela. Hemos perdido toda dignidad en el mundo. El miedo a la intervención de Estados Unidos para combatir la narcopolítica se reflejó en la supuesta defensa de la soberanía.

Quitar la doble nacionalidad a más de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, quienes no podrán tener la misma protección como ciudadanos en consulados y embajadas, es una sinrazón. Todo por impedir el paso de candidatos a puestos de elección popular, como el tío Richie.

Ella no nació en México y sabe lo que implica negar derechos humanos a los migrantes. De este crimen, ni una palabra.

Quitar la diputación migrante en la CDMX es un atropello.

La injerencia mexicana en Ecuador fue terrible, así como la entrada a nuestra embajada. Pero, sin duda, el conflicto lo generamos nosotros al entrometernos en la política interna de ese país.

Con Perú también tuvimos diferencias diplomáticas por recibir exfuncionarios.

Nuestra presencia en los foros mundiales es casi nula. No participamos en decisiones ni ampliamos lazos con otros países, aunque el acercamiento con la Unión Europea, forzado por el T-MEC, fue un avance.

Las represalias por no entregar a los extraditables han ido desde los aranceles hasta la conclusión del T-MEC y la revisión anual.

Ebrard ha hecho un gran esfuerzo diplomático, y no solo comercial, pero sin respuestas concretas.

Del regreso de Rocha Moya a la gubernatura y de la carta de Andy a Donald Trump, solo se dijo que Morena está unida y sin rupturas.

Pese a todo, en el Congreso siguen las confrontaciones por la nominación a las gubernaturas y, dentro del partido, por diputaciones y municipios. No parece que Sheinbaum tenga la capacidad para resolver todos los conflictos internos que se avecinan.

En Michoacán, que se prohíba el sombrero como símbolo de la lucha de Carlos Manzo es una cobardía, una censura por miedo. Aguacateros y limoneros son víctimas del crimen organizado, del cobro de piso y de las amenazas. De esto, silencio total.

Y así también los lineamientos para la defensa de las audiencias, instrumento para acallar las voces de quienes piensan diferente. La censura a través de los lineamientos de protección a las audiencias ya la practica el INE contra la abogada que defiende los derechos de los trabajadores.

Se aplican a los usuarios de redes sociales y se extienden por diversos motivos, aun cuando el INE solo cuenta con el Procedimiento Especial Sancionador, que está claramente definido y no puede utilizarse para reprimir la libertad de expresión.

Prohibir la crítica, la broma o la nota de opinión son aspectos de un sectarismo que va a devenir en una dictadura que rechace toda expresión que no se apegue a su interpretación de la vida, del país y del mundo.

Como Goebbels, se quiere lograr un pensamiento único para gobernar sin oposición.

A SOMOSMX le han negado nombre, color e insignia porque recuerdan los movimientos de la marea rosa y porque aglutinan a un cúmulo de ciudadanos, políticos, investigadores, profesores, campesinos, estudiantes y jóvenes que han logrado gran impacto entre la ciudadanía.

A ver si hoy ya les permiten el uso de sus símbolos, pues faltan unos cuantos meses para las elecciones.

Autocrítica no hubo.

Seguiremos gastando dinero para subsidiar al Tren Maya, al Tren Interoceánico y al AIFA. El turismo seguirá en picada.

Segalmex sigue en investigación y a su director, Ovalle, no le pasa nada.

En la Fiscalía no se investiga: ya porque los asuntos están en proceso, ya porque alegan que no hay denuncias, cuando todos sabemos que las guardan en el cajón.

El Poder Judicial, peor que la corte de Tres Patines. No saben ni qué resuelven, ni en qué orden, ni cuáles son las causales.

Solo hay una palabra: la de la Presidente Sheinbaum.

La falta de certeza jurídica afecta a todos, ahuyenta inversión y empleo. Con el nuevo Plan General de Desarrollo, toda acción de despojo será convalidada. La capital no tiene defensa. De esto, nada se dijo.

En el Senado, Luis Donaldo Colosio expresó una pieza magistral en su discurso: Morena ha centralizado todo el poder y el dinero, pero no ha logrado resolver ninguno de los problemas estructurales del país.

En el Congreso se oyeron voces de crítica, seria y puntual, pese al susto de la Secretaria de Gobernación, que temía ser agredida si salía al pleno.

Y es por eso que, si bien una mujer llegó al poder, no llegamos todas. Olvidó nuestras causas. Pensó solo en retocar los feminicidios y utilizar la violencia de género como arma política. La violencia de género no es decir la verdad, como en el caso de Mónica Soto. Es impedir a las mujeres ejercer sus derechos político-electorales. Dato protegido es una clara muestra de la violación a este principio y del exceso del INE y sus censuras.

En lugar de estar castigando las campañas adelantadas y supervisando su financiamiento, el INE prefiere atacar a los opositores al gobierno. Ha perdido toda neutralidad y todo prestigio como árbitro de la contienda.

Pese a todo, tenemos aún nuestra arma: EL VOTO. No dejes de ejercerlo en las próximas elecciones.

La batalla será feroz.