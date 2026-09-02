La ‘chelita’ podría salir más cara: Diputados plantean subir impuestos a la cerveza para el 2027

La cerveza, que alcanza entre 14 y hasta 20 grados de alcohol, paga entre 26.5 y hasta 30 por ciento de IEPS. (Foto: Especial)

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pretende aumentar entre 60 centavos y un peso por unidad de cerveza los impuestos a la bebida alcohólica responsable del 63 por ciento del volumen de este tipo de bebidas en el país, de cara a la definición del próximo paquete presupuestal, con lo que el gobierno podría captar cerca de 6 mil 500 millones de pesos adicionales.

En México, actualmente los productos con contenido alcohólico pagan dos gravámenes federales principales: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), calculado según la graduación de alcohol, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 por ciento.

La cerveza, que alcanza entre 14 y hasta 20 grados de alcohol, paga entre 26.5 y hasta 30 por ciento de IEPS, en tanto destilados como el tequila, mezcal, whisky, ron, vodka, ginebra y brandy, cuya graduación alcohólica es superior al 20 por ciento, pagan hasta 53 por ciento de este gravamen.

De acuerdo con lo expuesto por la diputada Vanessa López, el 93 por ciento del consumo de bebidas alcohólicas en el territorio nacional corresponde a las cervezas, las cuales aportan el 63 por ciento de la recaudación del rubro, mientras que los destilados, que representan el 6 por ciento del volumen comercializado, aportan el 33 por ciento de la contribución fiscal.

“Con claridad: el vino y los destilados representan menos del 7 por ciento del mercado, pero aportan casi el 33 por ciento del IEPS”, lamentó la legisladora en el marco del análisis presupuestario.

¿Qué se sabe sobre la propuesta de incrementar el impuesto a la cerveza?

En contraparte, la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) planteó sustituir el esquema ad valorem actual —que calcula el impuesto en función del precio de venta— por un modelo ad quantum, fijado mediante una cuota por litro de alcohol puro, en consonancia con las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La asociación empresarial sostiene que el sistema vigente favorece al alcohol de alta graduación y bajo precio, al tiempo que castiga los procesos productivos de mayor valor agregado de bebidas con denominación de origen como el tequila, el mezcal, el sotol y la cerveza artesanal.

La industria advirtió que el 44.2 por ciento del volumen de destilados consumido en el país proviene del mercado informal, generando una evasión anual estimada en 19 mil 500 millones de pesos, por lo que aumentar las tasas sobre la estructura actual presionaría al sector formal e incentivaría la migración hacia productos apócrifos.

Con la implementación del esquema por contenido alcohólico, la CIVyL calcula una recaudación adicional de 3 mil 900 millones de pesos en la suma de IEPS e IVA, garantizando equidad tributaria y protección a la salud pública, concluye el reporte del sector bebidas.