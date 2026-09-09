¿Qué es un proffer agreement, acuerdo de colaboración que EU ofrece a personas bajo investigación?

Julieta Ramírez, senadora de Morena, negó estar bajo un esquema de colaboración de EU llamado proffer agreement. (Quadratín)

Julieta Ramírez, senadora por Morena, negó que firmara un “proffer agreement”, documento legal mediante el cual se establece colaboración con el gobierno de Estados Unidos.

El documento también es conocido como una carta de ofrecimiento o comparecencia, de acuerdo con la página del Reino Unido.

Se trata de una colaboración en la que se establece un “contrato escrito entre el gobierno y una persona en el que se estipula que abogados del gobierno no podrán utilizar ninguna declaración que se haga durante una entrevista extraoficial (también conocida como sesión de ofrecimiento)” en su contra.

Lo anterior quiere decir que el acuerdo también prohíbe al gobierno utilizar las declaraciones hechas por una persona como parte de esta colaboración.

¿Cómo se utiliza el ‘proffer agreement’?

Luego de establecer el acuerdo de ‘proffer agreement’, el gobierno conserva la capacidad de aplicar las siguientes reglas:

Utilizar las declaraciones como pistas para descubrir pruebas adicionales.

Utilizar declaraciones con fines de impugnación o refutación.

o refutación. Compartir información que proporcione la persona y la ofrece con otros organismos.

Procesar penalmente al individuo o compartir la información con las autoridades penales.

Las fiscalías estadounidenses de todo el país utilizan acuerdos de colaboración similares, pero no son idénticos.

Esto sabemos del supuesto acuerdo de EU con Julieta Ramírez

La también aspirante a la candidatura al gobierno de Baja California estaría bajo investigación de autoridades de Estados Unidos, según reveló una investigación de N+.

La senadora habría acordado reuniones con personal del Departamento de Justicia de EU para determinar si la información aportada era confiable a cambio de algún beneficio.

Sin embargo, Julieta Ramírez negó dichos señalamientos, pero no presentó alguna prueba al respecto.

Además, surgieron versiones sobre la supuesta cancelación de la visa de la senadora de Morena, quien publicó videos en Estados Unidos para desmentir que se le revocara el permiso.

Morena respalda a Julieta Ramírez

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que se trata de “una farsa” los presuntos acuerdos para entregar información entre la senadora con licencia de Baja California, Julieta Ramírez, y autoridades de Estados Unidos.

Mier atribuyó los escándalos de diversos senadores de la bancada, incluidos Adán Augusto López y Enrique Inzunza, a una campaña con el propósito descarrilar el movimiento transformador.

“Hablé con ella, yo le creo. Es una mujer íntegra, es una mujer que viene desde muy abajo haciendo trabajo político, trabajo social, que se ha destacado dentro de la bancada, que se destacó también como diputada federal conmigo, y que es una farsa. Ella puede asegurar que no hay nada de lo que se ha mencionado”, defendió el senador.

Con miras a las elecciones de 2027, el coordinador de la mayoría legislativa ve “normal” que estos polémicos casos que involucran a senadores de Morena se dan a intereses extranjeros y a movimientos de derecha que buscan desestabilizar.

*Con información de Quadratín