‘Es una simulación’: PRI acusa a Enrique Inzunza de votar a favor de Morena… pese a no ser de la bancada

La senadora del PRI, Paloma Sánchez, acusó al legislador Enrique Inzunza de mantener cercanía política con Morena pese a haber formalizado su separación del grupo parlamentario en el Senado y lo calificó como una “simulación”.

“Es que ya no está en el grupo parlamentario. Todo es una simulación”, afirmó la priista en entrevista con Ciro Gómez Leyva, al cuestionar la salida de Inzunza de la bancada morenista y su postura frente a las votaciones en el Senado.

Sánchez también lanzó críticas contra el gobierno de Sinaloa y el regreso del gobernador Rubén Rocha Moya, al considerar que existe un intento por deslindarlo de señalamientos.

“Desde el regreso de Rocha Moya, diciendo que ellos no sabían nada. Nomás están tratando de desconocerlo (Enrique Inzunza) cuando, pues, realmente ahí está. Ya dijo que iba a votar con ellos”, sostuvo.

La legisladora priista aseguró que, a su consideración, Morena estaría protegiendo a Inzunza por razones que van más allá del propio senador.

“Yo estoy segura de que protegen a Inzunza porque están protegiendo a alguien más allá. Y yo estoy segura de que es Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Sánchez también añadió que Inzunza tenía conocimiento de presuntos recursos provenientes del narcotráfico destinados a campañas políticas y vinculó sus acusaciones con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él sabía que los recursos del narcotráfico también fueron para las campañas de Andrés Manuel López Obrador”, señaló.

Enrique Inzunza deja la bancada de Morena en el Senado

Las declaraciones de la senadora Paloma Sánchez ocurren después de que Enrique Inzunza Cázarez notificara formalmente su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier Velazco, confirmó que recibió el oficio mediante el cual Inzunza comunicó su decisión y adelantó que el documento será enviado a la Mesa Directiva para que el Pleno tome conocimiento.

“Mañana se toma conocimiento en el Pleno del escrito que me turnó y que yo lo voy a enviar a la Mesa Directiva para que se informe el Pleno”, explicó Mier.

Con su salida de la bancada mayoritaria, también se prevé la reasignación de la Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, que hasta ahora encabezaba Inzunza.

Mier Velazco explicó que, conforme al Reglamento del Senado, corresponde realizar una nueva distribución de las presidencias de las comisiones, tomando en cuenta el peso de cada grupo parlamentario.

“Los senadores que no tienen un grupo parlamentario… es un tema que le compete, exclusivamente la designación y distribución, por el peso que tienen cada uno de los grupos en el Senado”, señaló.

El coordinador morenista indicó que todavía no está definido quién ocupará la Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, debido a que algunos senadores que solicitaron licencia podrían regresar a sus funciones.

Estimó que la redistribución de las presidencias de las comisiones podría realizarse hacia la cuarta semana de septiembre.

Con información de Quadratín