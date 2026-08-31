‘No soy narconada’: Reaparece Enrique Inzunza y rechaza estarse escudando en el fuero

Enrique Inzunza estuvo ausente durante todo el receso del periodo ordinario de sesiones que fue de casi cuatro meses.

El senador Enrique Inzunza Cazarez, quien está entre los 10 funcionarios acusados por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, reapareció en el Senado, tras cuatro meses de estar en Sinaloa, apenas se dio a conocer la acusación; dijo ser inocente, pues “no han presentado ninguna prueba” y no ser “narconada”.

El legislador, quien ahora fungirá como independiente, pues renunció a la bancada de Morena, llegó para la votación de la Mesa Directiva y rechazó que se esté excusando en el fuero, pues recordó que él incluso ya compareció ante la Fiscalía General de la República, “y estoy dispuesto a hacerlo”.

Se le preguntó si le tema a la cárcel: “No, de ninguna manera. No tengo absolutamente nada que ver, no tengo temor. Soy abogado de mí mismo, me atengo a mi probidad profesional, de honestidad personal”.

El legislador sinaloense confió en que la FGR concluya la indagatoria que tiene abierta por el caso.

“Estamos en presencia de una embestida política… Rechazo contundentemente las acusaciones que me hacen.

“No lo soy (narcosenador), nunca he sido narconada, ni narcobibliotecario, narcotaquero, ni narcomagistrado ni narcolegislador”, expresó al repasar la trayectoria que ha tenido.

Ahora que será independiente, sugirió que seguirá votando con la agenda de Morena.

“Seguiré participando y votando las iniciativas en defensa de la soberanía nacional”.

¿Cuántas cuentas tiene bloqueadas?

Son cinco cuentas las que el senador Enrique Inzunza Cázarez confirmó que tiene congeladas: dos de nómina, una donde el Senado le deposita la subvención, otra donde recibe su pensión como magistrado jubilado y dos de créditos hipotecarios.

“Siguen congeladas, estoy precisamente en el proceso de defensa. Que no tengo ninguna duda, todos mis ingresos, no tengo un solo peso que no sea producto de un depósito, de una transferencia que haya recibido yo por concepto del pago de mi trabajo como servidor público”, sostuvo.

En conferencia de prensa, el senador sinaloense confirmó lo que ya había dado a conocer el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y dijo que ha cobrado su dieta a través de cheques.

De las cuentas de créditos hipotecarios, Enrique Inzunza informó que cuenta con una de Scotia Bank donde solicitó un crédito y otra de Banamex para la casa donde ha vivido toda su vida. Negó tener cuentas en el extranjero.

Con información de Quadratin.