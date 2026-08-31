¿Quién es Higinio Martínez, el político de izquierda y nuevo líder del Senado elegido por Morena?

Higinio Martínez Miranda, uno de los principales referentes de Morena en el Estado de México, fue elegido por unanimidad para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

El nombramiento fue confirmado por el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, quien destacó que la decisión se tomó en unidad y con el respaldo unánime de la bancada.

Con ello, el político originario de Texcoco asumirá la presidencia de la Cámara Alta a partir del 1 de septiembre de 2026, en el último año de la actual Legislatura, un periodo marcado por la discusión de reformas y la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, además del escenario rumbo a las elecciones de 2027.

Martínez Miranda sustituirá a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, quien dejará la presidencia de la Mesa Directiva el 31 de agosto para asumir la Secretaría de las Mujeres.

La propuesta para integrar la Mesa Directiva también contempla a la morenista Verónica Camino Farjat como vicepresidenta, mientras que Martina Kantún Can y Alejandra Arias fungirán como secretarias durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del tercer año de la LXVI Legislatura.

PERFIL de Higinio Martínez: Más de cinco décadas en la política

Nacido el 18 de junio de 1956 en Texcoco, Estado de México, Higinio Martínez es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su carrera política comenzó en 1975, cuando se incorporó a organizaciones de la izquierda mexicana. A lo largo de su trayectoria participó en la construcción del Partido Mexicano Socialista (PMS) y posteriormente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Martínez ocupó distintos cargos de elección popular y de representación política. Fue diputado local, presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones y candidato a la gubernatura del Estado de México en 1999.

También presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, donde fortaleció su influencia dentro de la política mexiquense.

Uno de los principales capítulos de su trayectoria política fue la creación del Grupo de Acción Política (GAP), posteriormente conocido como Grupo Texcoco.

Desde esta estructura política surgieron figuras que posteriormente ocuparían posiciones relevantes en Morena, entre ellas Delfina Gómez Álvarez y Horacio Duarte Olivares.

Martínez Miranda dejó el PRD y posteriormente participó en la construcción de Morena, partido en el que consolidó su influencia política en el Estado de México.

En 2023, fue designado delegado especial de Morena para respaldar la campaña de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México. Gómez ganó aquella elección y se convirtió en la primera gobernadora de Morena en la entidad.

Regreso al Senado y cargos legislativos de Higinio Martínez

Higinio Martínez regresó al Senado en 2018, como legislador por el Estado de México, y desde entonces ha ocupado distintas responsabilidades dentro de la Cámara Alta.

Durante su trayectoria parlamentaria ha presidido comisiones como Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional y Radio, Televisión y Cinematografía.

En 2024 fue reelecto como senador y, para 2026, fue ratificado como vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena.

Su experiencia dentro de la Cámara Alta y su peso político en el Estado de México lo colocaron entre los perfiles considerados para encabezar la Mesa Directiva.

¿Cómo llegó Higinio Martínez a la presidencia del Senado?

El proceso interno de Morena tuvo varios aspirantes, entre ellos Óscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Gerardo Fernández Noroña y el propio Higinio Martínez Miranda.

Finalmente, el texcocano logró reunir los acuerdos necesarios dentro de la bancada mayoritaria y fue perfilado como candidato de consenso.

En julio de 2026, Martínez confirmó públicamente su interés en presidir el Senado y comenzó a construir acuerdos para obtener el respaldo de sus compañeros.

Ahora, con la votación unánime de la bancada morenista, Higinio Martínez se prepara para asumir uno de los cargos legislativos más relevantes del país.

Su llegada a la Mesa Directiva ocurre además en un momento clave para Morena: el tercer año de la LXVI Legislatura estará marcado por nuevas discusiones legislativas y por la preparación del escenario político rumbo a las elecciones de 2027.

Con información de Quadratín