¿Qué pasó con el pescador Héctor Márquez? Barco lo vio y ayudó con alimentos, pero no fue rescatado

El pescador Héctor Márquez se encuentra en una pequeña lancha a la deriva en el Pacífico.

OAXACA, 7 de septiembre.- La búsqueda del pescador Héctor Márquez, desaparecido desde el pasado 31 de agosto tras salir de Puerto Ángel, continúa en aguas del Pacífico mexicano, luego de que autoridades estatales confirmaron que, aunque fue ubicado por una embarcación que navegaba hacia Panamá, no se logró concretar su rescate.

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que el pescador permanece en calidad de desaparecido y que las labores para localizarlo continúan con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y del Gobierno del Estado.

La confirmación ocurre después de que el domingo una embarcación mercante estableciera contacto con Márquez, quien se encontraba a bordo de su lancha “Josmarcito”.

El encuentro representó un avance importante en la búsqueda, pero no derivó en el rescate del pescador.

Romero López explicó que el barco que encontró al pescador había salido del puerto de Manzanillo y se dirigía hacia Balboa, Panamá. Durante su trayecto por aguas del Pacífico, la tripulación observó la pequeña embarcación aproximadamente a 240 kilómetros de la costa de Oaxaca.

A partir de ese momento, los tripulantes intentaron establecer comunicación por radio con Márquez para conocer su situación y determinar la manera de auxiliarlo. De acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Gobierno, el pescador respondió al contacto y solicitó principalmente comida y combustible.

La tripulación atendió esa petición y le entregó los suministros solicitados. Sin embargo, el intercambio no avanzó a una maniobra de rescate, debido, aparentemente, a problemas de comunicación con el idioma entre ambas partes.

El funcionario estatal señaló que la embarcación realizó un protocolo de salvamento después de ubicar al pescador. No obstante, la comunicación no habría sido suficientemente clara para establecer las condiciones necesarias para que Márquez pudiera ser trasladado de su lancha al barco.

Esta circunstancia evitó que el encuentro terminara con el rescate del pescador, pese a que su ubicación pudo ser identificada.

Las coordenadas proporcionadas por la embarcación fueron entregadas a las autoridades, lo que permitió reforzar la zona de búsqueda. Sin embargo, hasta este lunes no se había conseguido localizar nuevamente a Márquez ni concretar su rescate.

El caso mantiene la atención de las autoridades debido a que el pescador lleva varios días en altamar desde que salió de Puerto Ángel y permanece a bordo de una embarcación menor, en condiciones que incrementan la dificultad de las labores de auxilio.

Sigue operativo para encontrar al pescador Héctor Márquez

Romero López sostuvo que el Gobierno de Oaxaca mantiene coordinación con la Secretaría de Marina para continuar con las labores de búsqueda y localización.

A este esfuerzo se sumó el Hangar del Gobierno del Estado, que realizó sobrevuelos durante el lunes en la zona señalada como punto de referencia para localizar al pescador.

Los recorridos aéreos forman parte de las acciones desplegadas para intentar ubicar nuevamente la lancha “Josmarcito”, particularmente después de que el contacto establecido por el buque mercante permitió obtener referencias sobre la posible posición de Márquez.

La participación de la Secretaría de Marina resulta fundamental debido a la extensión de la zona marítima en la que se desarrolla el operativo. La distancia respecto de la costa y las condiciones propias de la navegación dificultan las tareas de rastreo, por lo que las autoridades mantienen distintas acciones de búsqueda.

El secretario de Gobierno insistió en que el hecho de que Márquez haya sido localizado por una embarcación constituye un elemento relevante dentro de la investigación y búsqueda, pero aclaró que el pescador no ha sido rescatado.

Por ello, las autoridades mantienen activo el operativo hasta conseguir establecer nuevamente contacto con él o localizar físicamente su embarcación.

La información sobre el avistamiento permitió además modificar y concentrar los esfuerzos de búsqueda en una zona específica del océano, tomando como referencia las coordenadas proporcionadas por la tripulación que tuvo contacto con el pescador.

¿Cómo desapareció el pescador Héctor Márquez?

Héctor Márquez salió de Puerto Ángel el pasado 31 de agosto, a bordo de la lancha “Josmarcito”. Desde entonces, familiares y autoridades han permanecido atentos a cualquier señal que permita conocer su paradero.

Con el paso de los días, la búsqueda se ha extendido en aguas abiertas del Pacífico, donde las condiciones de navegación representan uno de los principales retos para las corporaciones encargadas del operativo.

El contacto registrado con el barco que se dirigía a Panamá permitió confirmar que Márquez seguía con vida al momento del encuentro y que permanecía a bordo de su lancha.

La tripulación logró proporcionarle alimentos y combustible, pero la falta de una comunicación adecuada impidió que pudiera concretarse el siguiente paso: subirlo a bordo y trasladarlo a un sitio seguro.

De acuerdo con la versión difundida por el secretario de Gobierno, el buque realizó las acciones correspondientes dentro de sus posibilidades y posteriormente proporcionó a las autoridades la información disponible sobre la ubicación del pescador.

Mientras tanto, la familia de Héctor Márquez permanece a la espera de que las labores concluyan con su localización y rescate.