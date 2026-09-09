Inicia preventa de ‘Your Name’ en cines: Boletos, lista de salas y todo sobre el reestreno en México

Your Name, una de las películas de anime más populares de Makoto Shinkai, regresará a los cines mexicanos en octubre de 2026. (Foto: IA / Crunchyrroll, Toho Animation)

Desde Tijuana hasta Mérida, es momento de estrechar el lazo rojo que une nuestros destinos. La historia de Mitsuha Miyamizu y Taki Tachibana volverá a la pantalla grande, y la preventa de boletos para el reestreno de Your Name (Kimi no Na wa) ya está disponible en México.

La cinta, escrita y dirigida por el animador japonés Makoto Shinkai, regresará a los cines mexicanos en octubre, como parte de las celebraciones por el décimo aniversario de su estreno original en Japón.

Desde su lanzamiento, se convirtió en una de las películas de anime más taquilleras de la historia, solo por detrás de las películas de Demon Slayer. En nuestro país, la cinta de Makoto Shinkai ha tenido una gran recepción, al grado de que se han realizado proyecciones con orquesta en vivo en distintos estados.

¿Cuándo inicia la preventa de ‘Your Name’ en Cinépolis?

La preventa de Your Name comenzó este miércoles 9 de septiembre, casi un mes antes de su reestreno, programado para el 8 de octubre en las salas de Cinépolis.

La aclamada película de Makoto Shinkai tendrá proyecciones en más de 80 ciudades del país. En Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el público tendrá la oportunidad de disfrutar la cinta en salas VIP de la cadena de cines.

Your Name es una de las películas más populares de Makoto Shinkai y forma parte de una filmografía que también incluye títulos como 5 centímetros por segundo, El jardín de las palabras, El tiempo contigo y Suzume. Esta última se logró posicionar entre las diez películas de anime más taquilleras de la historia, por encima de cintas pertenecientes a franquicias populares como One Piece y Jujutsu Kaisen.

¿En qué salas de Cinépolis estará disponible ‘Your Name’?

El reestreno de Your Name tendrá presencia en complejos de Cinépolis en los 32 estados del país. Aquí te dejamos el listado completo de las salas donde estará disponible la película:

‘Your Name’, la historia que regresa a los cines tras 10 años

El nuevo paso de Your Name por los cines de México forma parte de las celebraciones por los diez años de su estreno original en Japón, que se convirtió en uno de los mayores fenómenos internacionales de la animación japonesa.

La historia sigue a Mitsuha Miyamizu, una joven de Itomori que anhela mudarse a Tokio, y a Taki Tachibana, un estudiante que vive en la capital japonesa. Aunque al principio son dos desconocidos, sus destinos se transforman cuando empiezan a despertar inexplicablemente en el cuerpo del otro.

Para entender lo que ocurre, ambos se comunican a través de mensajes y fijan algunas reglas para organizar sus vidas ante el constante intercambio de roles. Sin embargo, un día esta conexión desaparece de forma inesperada, lo que lleva a Taki a emprender una búsqueda en la que descubre que el tiempo, los recuerdos y el paso de un enorme cometa están estrechamente relacionados con la vida de Mitsuha.

La inspiración de Your Name se remonta al terremoto y tsunami que golpearon la región de Tōhoku en marzo de 2011. La magnitud de la tragedia llevó a Makoto Shinkai a cuestionarse cuál era el sentido de continuar con su trabajo como animador ante un desastre de grandes dimensiones.

Mitsuha Miyamizu y Taki Tachibana volverán a encontrarse en la pantalla grande con el reestreno de Your Name. (Crunchyrroll, Toho Animation).

Con el tiempo, halló una respuesta en su propio trabajo: recurrir al entretenimiento y a la animación para aproximarse a lo sucedido y pensar en quienes vieron sus vidas transformarse de manera repentina.

La idea tomó mayor forma en julio de 2011, cuando Shinkai visitó Yuriage, una comunidad de la ciudad de Natori, en la prefectura de Miyagi, devastada por el tsunami. Frente a los rastros de la destrucción, pensó que, bajo otras circunstancias, él podría haber ocupado el lugar de alguna de las víctimas y comenzó a plantearse la idea de “¿qué pasaría si yo fuera tú?”.

Esa idea se transformó, años más tarde, en uno de los fundamentos de Your Name: Mitsuha y Taki no se limitan a descubrir cómo es la vida del otro, sino que deben vivirla en primera persona, al mismo tiempo que una catástrofe pone en riesgo el destino de toda una comunidad.