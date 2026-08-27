El listón rojo vuelve a unir sus destinos: ¿Cuándo se reestrena la película de ‘Your Name’ en México?

'Your Name' es una de las películas de anime más taquilleras de la historia, junto a las cintas de Demon Slayer. [Fotografía. ChatGPT, Cinépolis, Toho Animation]

La historia de amor marcada por el intercambio de cuerpos, la distancia espacio-temporal y el paso de un cometa volverá a la pantalla grande. Your Name (Kimi no Na wa), una de las películas de anime más taquilleras de la historia, junto con las cintas de Demon Slayer, tendrá un nuevo reestreno en los cines de México.

Recientemente se confirmó que la película más reconocida del director japonés Makoto Shinkai regresará a los cines de nuestro país con motivo del décimo aniversario de su estreno original en Japón, ocurrido en agosto de 2016.

El regreso se suma a las exhibiciones internacionales organizadas por el décimo aniversario de la película. En Estados Unidos y Canadá, GKIDS llevó a los cines una nueva remasterización en 4K de la obra.

¿Cuándo se reestrena ‘Your Name’ en los cines de México?

Your Name regresará a los cines de México el próximo 8 de octubre, de acuerdo con el anuncio realizado por Cinépolis México en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de inicio de la preventa de boletos ni se ha confirmado si habrá funciones dobladas al español y en versión subtitulada.

La película fue escrita y dirigida por Makoto Shinkai, quien anteriormente estuvo al frente de títulos como 5 Centimeters per Second (2007), Children Who Chase Lost Voices (2011) y The Garden of Words (2013).

La producción de la película animada estuvo a cargo de CoMix Wave Films, mientras que la distribución en Japón correspondió a TOHO, empresa que también anunció la producción de la película de Los diarios de la boticaria.

Masashi Ando se desempeñó como director de animación, mientras que Masayoshi Tanaka estuvo a cargo del diseño de personajes. Tanaka también participó en animes como Toradora! y Darling in the Franxx.

¿De qué trata ‘Your Name’ y por qué fue un éxito?

Your Name cuenta la historia de Mitsuha Miyamizu, una estudiante que vive en un pequeño pueblo entre las montañas y sueña con mudarse a Tokio, y Taki Tachibana, un adolescente que estudia y trabaja en la capital japonesa.

Aunque nunca se han conocido, ambos comienzan misteriosamente a intercambiar cuerpos mientras duermen. Al principio creen que todo forma parte de sus sueños, hasta que descubren las consecuencias que las acciones del otro dejan en sus respectivas vidas.

Mitsuha y Taki comienzan entonces a comunicarse mediante mensajes y notas, además de establecer reglas sobre lo que pueden hacer mientras ocupan el cuerpo del otro. La extraña relación crea poco a poco un vínculo entre ambos.

La situación cambia cuando los intercambios se detienen inesperadamente y Taki decide buscar a Mitsuha para descubrir qué ocurrió. Durante su búsqueda, descubre que existe algo más que la distancia entre ellos, mientras el tiempo, los recuerdos y el paso de un cometa se convierten en elementos clave de la historia.

La película se estrenó en Japón en agosto de 2016 y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. Su éxito llevó a Your Name a superar los 400 millones de dólares de recaudación mundial, lo que la convirtió en la segunda película de anime más taquillera de la historia, solo por detrás de Demon Slayer: Tren Infinito, producida por Ufotable.

¿Quién es Makoto Shinkai, director de ‘Your Name’?

Makoto Shinkai es un director, guionista y animador japonés nacido en 1973. Estudió literatura japonesa en la universidad y trabajó durante unos cinco años en una empresa de videojuegos antes de dedicarse por completo a la animación. Durante ese tiempo, también creó sus propios proyectos animados.

En 2000 presentó She and Her Cat, uno de sus primeros cortometrajes. Su reconocimiento aumentó con Voices of a Distant Star (Hoshi no Koe), estrenado en 2002 y considerado su debut profesional como director de animación por el Japan Media Arts Festival.

Posteriormente, tras el éxito de Your Name, dirigió Weathering With You (2019) y Suzume (2022), películas en las que mantuvo elementos recurrentes, como las relaciones humanas, la distancia espacio-temporal, los fenómenos naturales y la fantasía.

Suzume también logró colocarse entre las 10 películas más taquilleras en la historia del anime, con una recaudación de más de 320 millones de dólares a nivel global. De este modo, superó a otras cintas de sagas exitosas, como la película de One Piece - Red y Jujutsu Kaisen 0.

Cuatro años después de su último éxito cinematográfico, Makoto Shinkai ya prepara su siguiente largometraje. Recientemente, la plataforma de streaming Crunchyroll anunció que adquirió, junto con Sony Pictures Entertainment, los derechos de distribución mundial de la próxima película del director fuera de Asia. Sin embargo, por el momento se desconocen tanto el título como la trama de la cinta.

Mientras tanto, Your Name volverá a las salas mexicanas 10 años después de convertirse en uno de los mayores fenómenos del anime en el cine, lo que permitirá a sus seguidores disfrutarla nuevamente en pantalla grande y a una nueva generación conocer la historia de Mitsuha y Taki.