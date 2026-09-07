Canadá se ‘vengará’ de Trump: Alista aranceles de 15 a 50%... y se arriesga a una guerra comercial con EU

Canadá se dispone a imponer aranceles de entre el 15 y el 50 por ciento a cientos de productos procedentes de Estados Unidos el martes, ya que el primer ministro Mark Carney apuesta a que plantar cara al presidente Donald Trump acabará ayudando a Ottawa a mejorar su posición negociadora con su principal socio comercial.

Salvo un indulto de última hora, el gobierno de Carney aumentará el impuesto de importación sobre muchos productos de acero estadounidenses del 25 al ​​50 por ciento y aplicará aranceles a una variedad de artículos de consumo: motocicletas, cosméticos, queso y más.

Esta medida afectará especialmente a los exportadores estadounidenses de estados como Michigan y Ohio, que mantienen un importante volumen de negocios con Canadá y donde se celebrarán reñidas elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Se trata de un riesgo calculado para Carney, quien hace un año eliminó muchos de los aranceles compensatorios que había implementado su predecesor, Justin Trudeau. Funcionarios del gobierno de Trump han declarado repetidamente que no tolerarán represalias y han señalado que solo dos países, Canadá y China, han utilizado aranceles compensatorios.

Los funcionarios estadounidenses se han negado a especificar cómo o cuándo podría responder Trump con nuevas medidas por su cuenta.

¿Por qué Canadá planea imponer aranceles a Trump?

“Los aranceles de represalia de Canadá buscan que el costo de esta guerra comercial sea lo suficientemente real para las empresas y los consumidores estadounidenses como para que Washington vea un claro incentivo para volver a la mesa de negociaciones”, dijo Brian Clow, quien fue asesor principal de Canadá en materia de comercio y relaciones con Estados Unidos durante el gobierno de Trudeau. “Canadá no impone estos aranceles porque quiera una guerra comercial, sino porque quiere que la guerra comercial termine”.

Los negociadores estadounidenses y canadienses intentaron durante semanas llegar a un acuerdo para reducir las tensiones comerciales y parecían haber coincidido en los términos generales. Trump incluso anunció el 18 de agosto que habían alcanzado un acuerdo preliminar y dio tres días para ultimar los detalles. Pero entonces todo se vino abajo.

El fracaso de esas negociaciones dio paso a dos semanas de desahogo y críticas por parte de ambos gobiernos. Cada bando culpó al otro de haber torpedeado el acuerdo en el último momento. Los ataques continuaron durante el fin de semana: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, comparó a Canadá en Fox News con un “perrito llorón” que le ladra a uno mucho más grande.

Trump lanzó otra amenaza velada el domingo, al afirmar que «el desequilibrio entre el dólar canadiense y el estadounidense es inaceptable», escribió en una publicación de Truth Social. «Ha sido así durante años, ¡pero ya no más!». La Casa Blanca se negó a aclarar a qué se refería.

Los aranceles estadounidenses del 50 por ciento sobre bienes canadienses por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares entraron en vigor el 22 de agosto. Tres días después, las autoridades canadienses anunciaron los detalles de sus contraaranceles, que afectan a una cantidad de dólares similar en bienes estadounidenses.

La administración Trump ha amenazado con responder con medidas adicionales contra Canadá, lo que aumenta la posibilidad de que la disputa comercial se agrave aún más.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha indicado que la imposición de más aranceles e incluso la prohibición total de ciertas importaciones canadienses son posibilidades, pero se desconoce el plazo para su implementación.

Mientras tanto, Trump firmó una orden para cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América” ​​en los mapas de Estados Unidos y publicó numerosos mensajes en redes sociales denigrando a Canadá. Sus funcionarios acusaron abiertamente a Carney de sabotear las negociaciones.

“Por razones políticas internas, decidieron que preferían enfrentarse a Donald Trump, aunque eso fuera malo para la economía de Canadá”, declaró el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en Bloomberg Television.