Jamieson Greer advierte a Canadá: Debe poner fin a las represalias para evitar nuevos aranceles

EU y Canadá mantienen conversaciones antes de la fecha límite del 19 de agosto en que habría aranceles de 50%.

Canadá debe abandonar sus medidas comerciales de represalia contra los productos estadounidenses para evitar nuevos aranceles por parte de la Casa Blanca, que entrarán en vigor la próxima semana, declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Greer, en declaraciones a la prensa en la Feria Estatal de Iowa, hizo hincapié en que Estados Unidos desea que las provincias canadienses reviertan la prohibición de la venta de alcohol estadounidense, implementada el año pasado tras la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump al acero, el aluminio y los automóviles.

Asimismo, señaló el proteccionismo canadiense en productos lácteos y las normas de contratación pública como cuestiones que deben abordarse.

“Cualquier posible solución debe incluir todos estos puntos, o bien, ofrecer una vía para abordarlos”, afirmó Greer. La última amenaza arancelaria de Trump es específicamente una respuesta a las represalias canadienses, “así que son cuestiones que tendrían que resolverse”.

EU y Canadá mantienen conversaciones para evitar aranceles

Ambas partes mantienen intensas conversaciones en Washington antes de la fecha límite del 19 de agosto, en la que Estados Unidos ha anunciado que impondrá aranceles del 50 por ciento a importaciones adicionales de bienes procedentes de Canadá por un valor de 20 mil millones de dólares.

Greer calificó las conversaciones de “constructivas” y dijo que están abordando una gran cantidad de cuestiones comerciales, incluidas algunas que se remontan a décadas atrás.

“Para nosotros, esto no es una guerra comercial. Tenemos cadenas de suministro nacionales que intentamos proteger y apoyar”, dijo Greer.

“Si un país toma represalias contra nosotros, obviamente no lo vamos a tolerar. Tomaremos medidas. Tengo la impresión de que los canadienses quieren un enfoque más conciliador, pero ya veremos”.

¿Qué dicen funcionarios de Canadá sobre aranceles?

Altos funcionarios de dos gobiernos provinciales de Canadá también se pronunciaron al respecto.

El ministro de Economía de Quebec, Bernard Drainville, declaró a Radio-Canada que hay “margen para el debate” sobre la asignación de cuotas lácteas para permitir que productores estadounidenses vendan a minoristas canadienses, lo que ha sido durante mucho tiempo un tema quebradero de cabeza para el gobierno estadounidense, pero afirmó que cualquier concesión estaría supeditada a que la provincia recibiera algo a cambio.

“Creo que podemos hablar de ello, pero no podemos hacerlo gratis. Tiene que haber ventajas en otros ámbitos”, dijo Drainville, quien advirtió que los aranceles estadounidenses del 50 por ciento con los que se amenazaba “causarían mucho daño” y no deben entrar en vigor.

Canadá tiene normas que limitan la cantidad de productos lácteos que se pueden importar de Estados Unidos antes de que se apliquen aranceles.

Estas normas se modificaron durante las negociaciones que condujeron al Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) durante el primer mandato de Trump, lo que otorgó a los agricultores estadounidenses un mayor acceso al mercado canadiense, aunque no sin restricciones.

El sector lácteo canadiense aún se rige por una política general conocida como gestión de la oferta, que también restringe la producción de los agricultores nacionales.

La primera ministra de Quebec, Christine Frechette, declaró en redes sociales que no habría concesiones respecto a este sistema. El primer ministro Mark Carney afirmó que no se contemplaban cambios en dicha política.