Calendario de Diablos vs. Pericos: ¿Dónde ver EN VIVO Serie de Zona en playoffs de la LMB 2026?

Diablos y Pericos chocan en las Series de Zona de la LMB (Fotoarte: El Financiero / Créditos: LMB, IA Gemini).

El bicampeón Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla se enfrentan en las Series de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2026, con el Estadio Alfredo Harp Helú como escenario para los primeros encuentros de la serie.

El vigente campeón de la LMB busca avanzar a la siguiente ronda, mientras que el conjunto poblano intenta dar un nuevo paso en su búsqueda del título.

La serie enfrenta a los dos equipos que ocuparon los extremos de la clasificación de la Zona Sur entre los participantes que avanzaron a esta instancia. Los Diablos terminaron como líderes con marca de 64-29 y Pericos avanzó como cuarto lugar con registro de 50-42. La temporada regular entre ambos terminó con tres victorias por equipo.

Calendario de Diablos vs. Pericos en las Series de Zona LMB 2026

La serie comienza este miércoles 19 de agosto en el Alfredo Harp Helú. Los Diablos tienen la ventaja de abrir en casa por su posición en la clasificación, mientras que Pericos recibe los siguientes encuentros en el Estadio Hermanos Serdán. Así queda el calendario completo y las transmisiones para ver los juegos.

¿Cómo llegan los Diablos Rojos del México a la Serie de Zona?

Los Diablos avanzan después de superar a los Guerreros de Oaxaca en siete juegos durante el Primer Playoff. El equipo capitalino ganó el Juego 7 por 12-8 y confirmó su pase como el mejor sembrado de la Zona Sur.

La ofensiva roja conectó 12 imparables y contó con tres carreras producidas de Julián Ornelas y Orlando Arcia. Carlos Pérez, Franklin Barreto y Juan Carlos Gamboa aportaron dos producciones cada uno, mientras Gamboa y Arcia conectaron cuadrangulares.

El bullpen también resultó determinante en el cierre de la serie. Tomohiro Anraku trabajó 1.2 entradas sin permitir hit ni carrera y consiguió el salvamento, mientras Justin Courtney se acreditó la victoria.

Para el primer encuentro contra Puebla, Ricardo Pinto aparece como el abridor de los Diablos. Será la séptima ocasión que enfrente a Pericos en postemporada. En 2025 abrió un juego contra los poblanos y consiguió la victoria después de lanzar cinco entradas.

¿Cómo llegan los Pericos de Puebla contra Diablos?

Pericos llega a la Serie de Zona después de eliminar a los Piratas de Campeche en cinco juegos. En el quinto encuentro, Puebla ganó 10-4 con una actuación de Antonio Santos y una ofensiva que produjo seis carreras entre los episodios séptimo y octavo.

Santos lanzó cinco entradas, permitió dos imparables y una carrera, además de otorgar una base por bolas y ponchar a cuatro rivales. Herlis Rodríguez y Cristhian Adames fueron protagonistas con cuatro carreras producidas entre ambos.

El equipo poblano también destacó por su velocidad. Durante la serie contra Campeche robó 18 bases y, en la temporada regular, consiguió 11 robos contra los Diablos en seis encuentros.

Para los primeros dos partidos, Pericos anunció a Vladimir Gutiérrez y Antonio Santos como sus abridores. Gutiérrez tendrá su cuarta apertura de postemporada contra los Diablos y llega con marca de 1-1 en esos encuentros.

En la campaña regular, Cristhian Adames bateó .400 contra los capitalinos, Herlis Rodríguez registró promedio de .364 y Samar Leyva conectó para .333, además de sumar dos cuadrangulares y nueve carreras producidas.

Historial de Diablos Rojos vs. Pericos en postemporada

La serie de 2026 representa el decimotercer enfrentamiento entre una franquicia poblana y los Diablos Rojos en postemporada. Puebla se ha presentado en estas series como Pericos en 1974, 1975, 2003, 2011, 2014, 2018, 2022, 2023, 2024 y 2025; como Ángeles en 1976 y como Ángeles Negros en 1986.

Solo en dos ocasiones una franquicia poblana ha eliminado a los Diablos en postemporada: en 1986, con Ángeles Negros, y en 2023, con Pericos. En ambos casos, el equipo poblano terminó como campeón de la LMB.

El antecedente más reciente favorece a los Diablos, que en 2025 ganaron la serie en cuatro juegos, con victorias de Brooks Hall, Ricardo Pinto, Efraín Contreras y Nick Vespi.