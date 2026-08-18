Hossam Hassan, DT de Egipto, se desmaya tras pelea entre sus dos esposas; se divorcia de una de ellas

Hossam Hassan, DT de Egipto que se lanzó contra el arbitraje tras caer ante Argentina en el Mundial 2026 y que realizó una “X” con los brazos —gesto que fue señalado como un posible incidente racista— durante el encuentro, sufrió un desmayo durante una pelea entre sus dos esposas.

Tras este incidente, reportan medios árabes, Hassan tomó como medida el divorcio de la primera de ellas, con quien había estado toda su vida y con quien además había procreado hijos.

¿Qué pasó con Hossam Hassan, DT de Egipto, y sus esposas? Esto sabemos

De acuerdo con la televisora Al-Arabiya, el incidente ocurrió en un punto turístico al norte de Egipto, donde hubo una pelea entre Howaida Al-Gharbawy —primera esposa de Hassan— y Dina Mostafa —segunda esposa del entrenador—, una figura pública que es mejor conocida como ‘Dan Adam’.

Según explican, la discusión en el bar de un hotel en la zona de Porto Marina llegó hasta los golpes, por lo que solicitaron la intervención de la policía para controlar la situación. Como resultado, ambas mujeres terminaron con “diversas lesiones y contusiones”.

Hossam Hassan se desvaneció, de acuerdo con reportes. (Xinhua/Chen Yichen) (Chen Yichen)

Tras el incidente, el entrenador de futbol no pudo contener emocionalmente la situación y sufrió un desmayo.

Mohamed Shams, abogado de la segunda esposa de Hassan, le dijo a la televisora que, como solución, el exfutbolista decidió poner fin a su relación con Al-Gharbawy, con quien comenzó una relación desde el inicio de su vida y procreó a sus hijos. En 2022, la pareja había tenido una breve separación de 10 días.

Además, en entrevista para Sky News Arabia, explicó que también los hijos de Hassan estuvieron involucrados en la pelea y calificó el altercado como ua “ataque premeditado”.

“Dan atraviesa actualmente un mal estado psicológico y un colapso nervioso como consecuencia de lo ocurrido, y se siente ‘oprimida’ por la dificultad de emprender acciones legales contra los hijos de su esposo, especialmente debido a la sensibilidad de la posición de Hossam Hassan como director técnico de la selección egipcia”, declaró el representante legal.

Ahmed Hamad, abogado de la familia de Howaida Al-Gharbawy, le dijo a la misma fuente que tanto la primera esposa del entrenador como sus dos hijas habrían sido agredidas por “algunas mujeres”: presuntamente fueron golpeadas y arrastradas por el suelo. Ante la llegada de la policía, presentaron una denuncia formal.

Hossam Hassan es recordado por lanzarse contra el arbitraje en el Mundial. (Xinhua/Huang Zongzhi) (Huang Zongzhi)

Hassan se casó en 2015 con Mostafa después de conocerla en la ciudad de Marina El Alamein, una playa exclusiva al norte del país que cuenta, además, con un gran atractivo de zonas arqueológicas.

El lunes, Sky News Arabia reportó que el divorcio oficialmente se concretó, de acuerdo con el representante legal de Dan Adam. Hassan realizó el trámite en ausencia de su primera esposa, quien será notificada al respecto en un lapso de hasta 10 días y posteriormente recibirá su documento oficial.

Asimismo, negó los rumores sobre una supuesta hospitalización ante una crisis de salud de Hossam Hassan, y aclaró que el entrenador se encontraba bien.

El representante legal de Al-Gharbawy aclaró a la misma fuente que la familia decidió guardar silencio con relación a temas posteriores a la presentación de su denuncia por agresión.