¿'Rebelión’ en el registro de líneas móviles? 2.5 millones de usuarios ‘se resisten’ a vincular número

El vencimiento del primer plazo del registro de líneas móviles con terminación “0” dejó un saldo de por lo menos 2.5 millones de usuarios sin servicio al no completar la vinculación exigida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), lo que para analistas es la primera muestra del fracaso que esta política pública representa para la conectividad.

De acuerdo con la CRT, al 19 de agosto pasado, se reportaron 9 millones 675 mil 589 líneas vinculadas, lo que representó el 78.9 por ciento de las 12 millones 268 mil 608 líneas correspondientes al bloque con terminación “0”.

“La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informa que, con corte al miércoles 19 de agosto, se han vinculado 9 millones 675 mil 589 líneas con terminación en “0”. Esto representa el 78.9 por ciento de las 12 millones 268 mil 608 líneas correspondientes a este dígito (…) de las líneas con dígito ‘0′ que fueron suspendidas, ya se reactivaron 2 millones 353 mil 453 líneas”, detalló el organismo encabezado por Norma Solano.

Esto significa que el 21 por ciento del universo de usuarios de este bloque se quedaron sin servicios móviles, lo que, para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), es una muestra de que esta política pública no está funcionando como lo tenían previsto las autoridades.

“El registro no está funcionando, los usuarios no quieren dar sus datos, se están resistiendo. Para mí, esto es una muestra clara de que la CRT no ha hecho un trabajo de comunicación social adecuado; los usuarios se resisten porque no han dejado claro que las empresas de telecomunicaciones son las que van a tener esos datos. El usuario cree que esos datos los conserva el gobierno y tienen temor”, comentó el presidente de la AMEDI.

Advirtió que la autoridad regulatoria debe tomar cartas en el asunto para que estas desconexiones temporales no se presenten cada 15 días, ya que mientras millones de usuarios sí se registraron, otros grupos están decidiendo no hacerlo.

El especialista consideró además que el problema puede extenderse a la economía digital, debido a que una línea móvil es utilizada para acceder a servicios bancarios , aplicaciones de movilidad, plataformas digitales y otros servicios que dependen de la autenticación mediante teléfono celular.

“Estas desconexiones temporales representan un golpe duro para la economía digital, porque momentáneamente los usuarios no van a poder abrir su banca digital para realizar operaciones, no van a abrir la aplicación para pedir comida, para usar servicios de transporte, etcétera(…) estos cortes van a causar pérdidas económicas a las plataformas digitales que iremos viendo a lo largo de este año”, alertó Jorge Bravo.

Registro de líneas Móviles: Reportan fallas y números que no reconocen

Ante el riesgo de desconexión al que se enfrentaron los usuarios durante las últimas horas, uno de los principales reclamos fue la caída o intermitencia de los sistemas de Telcel para realizar la vinculación, particularmente ante la elevada demanda generada por el vencimiento del primer plazo.

También se han reportado casos de personas que, al consultar las líneas asociadas a su identidad, encontraron hasta 10 números vinculados a su nombre que aseguran no reconocer.

“@MovistarMX, ¿cómo es posible que me aparezcan 10 líneas vinculadas a mi nombre sí apenas tengo 1 con ustedes? ¿Ahora a ustedes les vulneraron los datos? Lo peor, es que no las puedo desvincular de su maldita página porque piden los números completos que YO NO SÉ”, afirmó en X el usuario Fernando Gz.

Para Bravo, estos problemas pueden provocar que los usuarios acudan directamente a los centros de atención de las compañías, especialmente quienes desconfían de realizar el trámite en línea.

“Vamos a estar viendo cada 15 días esas filas interminables en los centros de atención de los operadores, pero no es su culpa, es culpa de una política que apresuraron y que ha dado como resultado un total desconocimiento de las fechas de vinculación. Aquí sí diría que es una completa culpa de la CRT”, afirmó.

Usuarios podrían colapsar plataformas de telefónicas con registro de líneas móviles

Para Víctor Ruiz, CEO de Silikn, las próximas jornadas de vinculación de líneas móviles podrían generar nuevamente saturación en las plataformas digitales de las telefónicas, no sólo por la premura de la CRT para vincular todas las líneas, sino también porque los usuarios esperan hasta los últimos días para registrarse.

“Si millones de personas esperan hasta las últimas horas, las plataformas pueden enfrentar un pico de tráfico muy superior al promedio. Esto puede provocar lentitud, errores de autenticación, caídas de APIs, problemas con bases de datos o tiempos de respuesta elevados. El punto crítico suele estar en servicios como validación de identidad, CURP , OTP y actualización de registros”, detalló el experto.

Bravo y Ruiz coincidieron en la necesidad de que haya mayor claridad sobre sobre quién administra la información de los usuarios, ya que hasta ahora no ha quedado claro que Telcel, AT&T, Movistar, BAit y otros 170 Operadores Móviles Virtuales (OMVs) son quienes resguardan los datos sensibles del registro de líneas y no el gobierno.

“Precisamente porque ha habido confusión, porque desde la CRT no se ha comunicado correctamente, es que existe la percepción de que el gobierno es quien tiene los datos. Si no hacen algo, esa percepción no va a cambiar y vamos a tener más resistencia de los usuarios”, concluyó Ruiz.