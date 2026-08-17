¿No te salen las llamadas ni los mensajes? Reportan fallas en Telcel, Telmex y AT&T

Telcel y Telmex reportaron fallas este lunes en la señal móvil y recargas telefónicas.

Los servicios de Telcel, Telmex y AT&T reportan fallas la tarde de este lunes 17 de agosto en distintas partes del país.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, Telcel, de Carlos Slim, es la compañía más afectada con un pico de 600 reportes de fallas en servicios de internet móvil, facturación y señal móvil.

Usuarios de Telmex también reportaron fallas, principalmente en servicios de wifi e internet de banda ancha.

En el caso de AT&T hubo menos reportes, aunque por problemas relacionados con la señal móvil, internet y la red 5G.

Usuarios de Telcel no pueden hacer recargas móviles

Las fallas de Telcel comenzaron cerca de las 12:00 horas de este lunes, y de acuerdo con comentarios de usuarios en Downdetector, no es posible hacer recargas móviles y no contestan en atención a clientes.

Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida son algunas de las ciudades más afectadas por la caída en los servicios de Telcel y Telmex.

Incluso un usuario reportó que la zona del Aeropuerto de Querétaro no tenía señal de Telcel.

Telcel no respondió ante los reportes de fallas en sus servicios de señal e internet, aunque algunos de sus usuarios reportaron que a lo largo de la tarde se ha normalizado el servicio.

Si tienes fallas con Telcel puedes hacer un reporte en X, donde el servicio de atención a clientes de la cuenta @ServicioTelcel te atenderá vía mensaje directo.

SAT también reporta fallas

Hoy no fue un buen día para emitir facturas, ya que la página web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta fallas desde las 12:00 horas.

Usuarios reportaron que no pueden iniciar sesión, además de problemas de carga con el sitio web y fallas en el sistema de pagos.

Los reportes indican que no se puede facturar ni descargar datos de la página del SAT, lo que provocó retrasos de horas para los trámites.