¿Cuánto durará el dólar debajo de 18 pesos? Esto pronostica la Encuesta Citi

El cambio en las perspectivas de los analistas sobre el tipo de cambio viene después de que el peso se depreció 6% ante el dólar en septiembre.

El dólar regresó a los 17 pesos este martes 6 de octubre, pero los analistas no esperan que ese nivel se mantenga hasta el cierre de 2026, esto de acuerdo con la Encuesta Citi de Expectativas.

El consenso entre los expertos es que el tipo de cambio se ubicará en 18 pesos por dólar al cierre de este año, 50 centavos por encima del pronóstico publicado a inicios de septiembre.

El ajuste ocurre después un periodo de intensa volatilidad para el peso que perdió 46 centavos ante el dólar en la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.

La moneda mexicana llegó a cotizar en 16.89 unidades por dólar el pasado 4 de septiembre, pero posteriormente sufrió una depreciación acelerada que llevó al tipo de cambio a superar las 18 unidades.

La Encuesta Citi refleja esa incertidumbre sobre dónde terminará el tipo de cambio en 2026. Las estimaciones de las instituciones consultadas se encuentran en un rango de 16.80 a 18.80 pesos por dólar, una diferencia de dos pesos entre los escenarios extremos.

Entre las instituciones con las previsiones más favorables para el peso se encuentran Barclays, BNP Paribas, Bx+, Citi, Bank of America, Santander México e Itaú BBA. En contraste, Masari Casa de Bolsa y Bankaool contemplan escenarios de mayor depreciación de la moneda mexicana.

Analistas también ven un dólar más caro para 2027

El cambio de perspectiva no se limita a los últimos meses de 2026. Los especialistas también elevaron en 50 centavos su pronóstico para finales del próximo año.

“Para el cierre de 2027, el consenso espera que el tipo de cambio se sitúe en 18.50 pesos por dólar, desde los 18 pesos por dólar de hace quince días, con expectativas que van de 17.00 a 19.80”, señaló la Encuesta Citi.

Esto significa que en el escenario más pesimista, el dólar podría acercarse nuevamente a los 20 pesos durante 2027.

Durante septiembre, el peso fue la moneda que se depreció más ante el dólar con una caída de 6 por ciento, afectado por las decisiones de la Reserva Federal y el Banco de México que llevaron al diferencial de tasas a 250 puntos base, un mínimo histórico.

¿Banxico mantendrá la tasa en 6.50% durante 2027?

Pese a las nuevas presiones sobre el peso, el consenso de especialistas no anticipa por ahora cambios importantes en la política monetaria.

La expectativa mediana es que la tasa de interés del Banxico permanezca en 6.50 por ciento hasta finales de 2027. De los 37 participantes considerados en la encuesta, 25 no anticipan movimientos durante el próximo año, mientras que seis esperan un incremento de 25 puntos base y cinco prevén un recorte de la misma magnitud.

Las estimaciones para el cierre de 2027 se encuentran entre 6.0 y 7.25 por ciento.

Con información de Ana Martínez