El dólar ‘también flota’ en el mercado: Tipo de cambio regresa a las 17 unidades

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este martes 6 de octubre.

El peso mexicano regresó a las 17 unidades ante el dólar gracias a que se modera la aversión al riesgo que se ‘disparó’ por presiones a la inflación relacionadas con la guerra en Irán.

El retroceso de los precios del petróleo llevó al barril de la mezcla Brent a cotizarse debajo de los 100 dólares, esto mientras las empresas tecnológicas aumentan sus ganancias. De hecho, el valor de mercado de Nvidia está cerca de rebasar los 6 billones de dólares.

“La disminución (en los precios del petróleo) se debe a la mayor oferta de petróleo en Kuwait y al descuento que Saudi Aramco ofreció a sus compradores en Asia”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.

¿Cuánto gana el peso ante el dólar HOY 6 de octubre?

Según datos de Bloomberg, el peso se aprecia 0.63 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.96 unidades, 13 centavos menos con respecto al cierre del lunes 5 de octubre.

Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group, explicó que el peso aprovecha un entorno en el que los mercados aún analizan el dato de empleo en EU, que fue más bajo de lo esperado en septiembre.

“Esto redujo drásticamente las expectativas de nuevos incrementos en las tasas de la Reserva Federal”, dijo.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.43 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.38 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.25 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.54 por ciento.

Entre las monedas que más ganan ante el dólaar están el peso chileno con 0.84 por ciento; el florín húngaro con 0.69 por ciento; el rand sudafricano con 0.60 por ciento; el real brasileño con 0.55 por ciento, y el zloty polaco con 0.52 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg