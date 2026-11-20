Aficionados tuvieron que refugiarse en los túneles del estadio Kuroda Park, luego de la balacera que se presentó en Guasave, Sinaloa. (Foto: redes sociales)

El partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), fue suspendido la noche de este viernes 20 de noviembre, luego de que se registró una balacera en Guasave, Sinaloa, cuyas detonaciones se escucharon en el estadio Kuroda Park.

El encuentro se encontraba en la parte alta de la tercera entrada cuando comenzaron a sonar los disparos, lo que provocó que jugadores y ampáyers abandonaran el terreno de juego corriendo para resguardarse.

Ante la situación de inseguridad, el personal del estadio solicitó a los asistentes permanecer en las zonas centrales del inmueble y evitar las gradas. Después de aproximadamente 30 minutos de interrupción, los ampáyers determinaron suspender el encuentro.

Posteriormente, La Liga Mexicana del Pacífico emitió un comunicado para confirmar la suspensión del encuentro con el fin de “salvaguardar la integridad de los aficionados”. Además, agregó que el incidente no ocurrió en las inmediaciones del estadio.

La balacera ocurrió en medio de un operativo de fuerzas federales en distintos sectores de Guasave. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que personal federal fue víctima de una agresión armada, por lo que se desplegó el Grupo Interinstitucional para atender la situación.

En algunas imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo algunos de los aficionados que acudieron al Kuroda Park se refugiaron en los túneles del estadio tras escuchar las detonaciones.

Los enfrentamientos se reportaron en sectores como Callejones de Guasavito, el malecón María del Rosario Espinoza y otras zonas del municipio. También se reportó la presencia de helicópteros de la Secretaría de Marina, vehículos incendiados y bloqueos carreteros, con afectaciones en la carretera México 15.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo víctimas entre los aficionados y jugadores que permanecieron resguardados durante las detonaciones en el estadio de béisbol.

¿Qué se sabe de la balacera en Guasave?

La balacera en Guasave comenzó alrededor de las 20:00 horas de este viernes, tiempo local (21:00 horas del centro de México), después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron atacados por civiles armados, lo que provocó un enfrentamiento y el despliegue de fuerzas federales.

Los enfrentamientos dejaron al menos una persona abatida y otra detenida, además de vehículos y gasolineras incendiados en distintos puntos de la ciudad.

La persona fallecida era un hombre de entre 40 y 50 años. Su cuerpo quedó tendido junto a un automóvil blanco después de recibir disparos durante el enfrentamiento.

Durante el operativo, helicópteros de la Armada de México dispararon desde el aire contra presuntos objetivos delincuenciales, mientras elementos federales realizaron un despliegue terrestre en distintos sectores de Guasave.

Los hechos violentos también se extendieron a los municipios de Angostura y Salvador Alvarado, donde se reportaron bloqueos carreteros y vehículos incendiados. Esta zona era uno de los bastiones del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, uno de los 10 más buscados por el FBI.

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a la población permanecer en sus domicilios y evitar las zonas de los enfrentamientos, mientras el Grupo Interinstitucional mantenía el operativo para restablecer el orden.

Con información de Carlos Velázquez Martínez