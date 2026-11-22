Doña Alegría fue sancionada y enviada de manera directa a la tabla de nominación por comentarios "fuera de lugar". (Foto: Lamansionvip/Freepik)

Los participantes de La Mansión VIP se preparan para una nueva gala de eliminación, luego de una semana marcada por una polémica que ocasionó una sanción a Doña Alegría en el reality show de HotSpanish.

Como consecuencia de lo ocurrido, la producción sometió a votación del público la posibilidad de enviar a Leticia Guajardo, nombre real de la mamá de Poncho de Nigris, y ella fue mandada a la tabla de riesgo de manera directa.

La situación también provocó la reacción de Poncho de Nigris. A través de sus redes sociales, el influencer anunció que viajaría a Guadalajara para sacar a su mamá del programa, incluso si ella no quería abandonarlo.

Doña Alegría recibió una sanción en 'La Mansión VIP 2'. (Foto: Captura de pantalla)

¿Dónde ver ‘La Mansión VIP 2’ EN VIVO?

La temporada 2 de La Mansión VIP se puede seguir de manera gratuita a través de YouTube, en el canal oficial HotSpanish Vlogs.

El programa cuenta con una transmisión las 24 horas del día, por lo que los espectadores pueden seguir las conversaciones, actividades y conflictos de los participantes, incluso fuera de las galas principales.

¿A qué hora ver la segunda eliminación de ‘La Mansión VIP’?

La gala de la segunda eliminación de La Mansión VIP está programada para el domingo 22 de noviembre, a las 8:00 p.m. tiempo del centro de México.

Durante la primera semana, HotSpanish reveló el nombre del primer expulsado alrededor de las 9:00 p.m.

HotSpanish (derecha) es el influencer que organiza 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los nominados de ‘La Mansión VIP 2’?

La segunda semana de La Mansión VIP 2 dejó a 4 participantes en riesgo de abandonar la competencia: Edwin Mendoza, Yetus Prime, Rod Contreras y Deiby Ruiz, quienes quedaron nominados tras las votaciones dentro del reality show de HotSpanish.

Los concursantes se enfrentarán a la decisión del público durante la segunda gala de eliminación que se celebra este domingo.

¿Cómo votar por los participantes de ‘La Mansión VIP 2’?

El público puede votar por los participantes de La Mansión VIP en el sitio oficial del programa y a través de los Súper Chats de YouTube.

Para participar mediante la página oficial. El sistema habilita 10 votos gratuitos y opciones adicionales que pueden otorgar 5 más al ver anuncios.

Otra alternativa es utilizar los Súper Chats durante las transmisiones de HotSpanish Vlogs. Para hacerlo, hay que abrir el chat en vivo, seleccionar esa opción y enviar la aportación junto con el hashtag del habitante al que se desea apoyar. Las contribuciones se convierten en puntos para el participante elegido.

La influencer y modelo Karely Ruiz fue la primera participante confirmada para 'La Mansión VIP 2'. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quiénes quedan en ‘La Mansión VIP 2’?

Después de la primera eliminación, en la que Abel Robles se convirtió en el expulsado por decisión del público, la competencia continúa con los habitantes que siguen dentro de la residencia.

Los participantes que permanecen en el reality son: