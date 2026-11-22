'¿Quién es la máscara?' llega a su séptima emisión, donde hasta dos personajes pueden ser eliminados. (Foto: IAGemini/Televisa/Univision)

La competencia en la temporada 2026 de ¿Quién es la máscara? ya dejó varias sorpresas. Después de seis galas, 11 personajes tuvieron que quitarse la máscara y revelar a la celebridad detrás de sus disfraces. Los últimas en abandonar el programa fueron Carmela Tarantela y Slash, durante la emisión del domingo 15 de noviembre.

Con cada desenmascaramiento, los investigadores se enfrentan a un nuevo reto, pues hasta el momento solo atinaron a 3 de ellos, mientras que los participantes que continúan en el concurso buscan conservar su lugar y evitar ser los eliminados de ¿Quién es la máscara?.

Mauricio Ochamnn tomó el lugar de Carlos Rivera como investigador de '¿Quién es la máscara?'. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿A qué hora ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

¿Quién es la máscara? 2026 se transmite todos los domingos a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Durante cada emisión, los personajes suben al escenario para presentar sus números musicales y compartir pistas.

La conducción está a cargo de Omar Chaparro, mientras que Marisol González participa desde el backstage. El panel de investigadores está integrado por Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann.

¿Dónde ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 EN VIVO?

El reality show se puede ver en televisión abierta a través de Las Estrellas, señal en la que se transmiten las galas dominicales.

Otra alternativa es seguir el programa por internet mediante ViX, plataforma de streaming que cuenta con la transmisión EN VIVO de la señal de Las Estrellas. Para hacerlo, los espectadores deben ingresar a la aplicación o al sitio web, buscar la transmisión en vivo y seleccionar el canal.

Anahí regresó como investigadora a '¿Quién es la máscara?'. (Foto: Cortesía Televisa Univision)

¿Quiénes han sido eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Desde el estreno de la octava temporada de ¿Quién es la máscara?, 11 personajes quedaron fuera de la competencia. Entre ellos hay actores, cantantes, conductores y creadores de contenido que sorprendieron al público cuando revelaron sus identidades.

Esta es la lista de los participantes que ya fueron desenmascarados:

Gárgola: el actor René Casados.

el actor René Casados. Beto Batazo: el luchador Latin Lover.

el luchador Latin Lover. Rito Cangurito: la actriz Verónica Montes.

la actriz Verónica Montes. Tiburcio: la conductora Vanessa Huppenkothen.

la conductora Vanessa Huppenkothen. Atrapasueños: la actriz Alejandra Barros.

la actriz Alejandra Barros. Octavia Ventosa: la actriz Ela Velden.

la actriz Ela Velden. Caco Mixtle: el cantante Pablo Ruiz.

el cantante Pablo Ruiz. Fifí Ñera: la actriz Fabiola Guajardo.

la actriz Fabiola Guajardo. El Paisa: el creador de contenido Jair Sánchez.

el creador de contenido Jair Sánchez. Carmela Tarantela: la actriz Marisol del Olmo.

la actriz Marisol del Olmo. Slash: el actor Marcus Ornellas.

Las dos últimas revelaciones ocurrieron en la sexta gala. Marisol del Olmo fue descubierta por Anahí, quien había sospechado de su identidad desde emisiones anteriores. Mauricio Ochmann acertó al señalar que Marcus Ornellas estaba detrás de Slash.

¿Qué personajes siguen en ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Después de las 11 eliminaciones, siete personajes todavía tienen oportunidad de llegar a la final y mantener en secreto su identidad.

Los participantes que permanecen en la competencia y buscan llegar a la final de ¿Quién es la máscara? son:

Alex Loro.

Ana Conda.

Dr. Kaboom.

La Patrona.

Licua Checo.

Patito Feo.

Roseta Palomares.

Los siete deberán continuar con sus presentaciones musicales y compartir nuevas pistas para evitar que los investigadores descubran quiénes son. Además, tendrán que conseguir el respaldo del público para avanzar en el concurso.