Estreno de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el primer programa?

La nueva temporada de '¿Quién es la máscara?' se estrena este domingo 11 de octubre. (Foto: Cortesía Televisa Univision)

Llegó el momento de gritar de nuevo ‘Fuera, máscara’, con el estreno de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? este domingo 11 de octubre.

La octava edición del programa regresa con nuevos personajes, presentaciones musicales y pistas que pondrán a prueba la intuición de los investigadores. La conducción estará nuevamente a cargo de Omar Chaparro.

Durante el estreno de ¿Quién es la máscara? 2026 se dará a conocer el aspecto de cada uno de los personajes que compiten por convertirse en el ganador.

Anahí regresa como investigadora a la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?'. (Foto: Cortesía Televisa Univision)

¿Dónde ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

El estreno de ¿Quién es la máscara? 2026 se transmitirá por Las Estrellas, canal de televisión abierta.

Quienes prefieran seguir el reality fuera de la TV también tendrán la opción de verlo a través de ViX, la plataforma de streaming, sin embargo, se requiere de una suscripción con costo.

¿A qué hora ver el estreno de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

El primer programa ¿Quién es la máscara? se transmitirá este domingo 11 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Durante la emisión, los participantes subirán al escenario para interpretar canciones y compartir pistas sobre su identidad. Los investigadores deberán analizar sus voces, movimientos y declaraciones para intentar descubrir quién se esconde detrás de cada personaje, aunque no participan todos en la misma emisión.

La octava temporada contempla 10 programas.

¿Cuáles son los personajes de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

¿Quién es la máscara? anunció la participación de 18 personajes para esta edición y son los siguientes:

Alex Loro

Ana Conda

Atrapasueños

Beto Batazo

Caco Mixtle

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

El Paisa

Fifí Ñera

Gárgola

La Patrona

Licua Checo

Octavia Ventosa

Patito Feo

Rey Slash

Rito Cangurito

Roseta Palomares

Tiburcio

Cada personaje tiene una personalidad y características particulares que debe compartir a través de las pistas para que los investigadores tengan una chance de descubrirlos.

Estos son los personajes de '¿Quién es la máscara? 2026'. (Foto: Cortesía Televisa Univision)

¿Quiénes son los investigadores de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

El panel de investigadores tendrá cuatro integrantes: Anahí, Juanpa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann.

Anahí y Juanpa Zurita regresan al programa, mientras que Yuri vuelve a ocupar una silla en el panel luego de su ausencia en la temporada pasada. Mauricio Ochmann se incorpora por primera vez como investigador, en lugar de Carlos Rivera.

¿Cuál es el premio de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

A diferencia de otros reality shows en los que el ganador recibe una cantidad de dinero, el premio de ¿Quién es la máscara? es el reconocimiento de vencer en la temporada con un trofeo para el primer lugar.

De acuerdo con declaraciones del productor Miguel Ángel Fox el programa busca que los participantes disfruten la experiencia de subir al escenario sin revelar su identidad. La competencia se centra en el espectáculo, las interpretaciones y el misterio que rodea a cada botarga.

“Este proyecto está hecho para que la gente y la familia en su casa juegue en conjunto y no tanto darle un premio porque los que están participando, lo hacen por el interés de subirse a un escenario sin revelar su identidad”, contó para Las Estrellas.